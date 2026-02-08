ข่าวการเมือง

เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:13 น.
53

ผู้ใช้เฟซบุ๊กแฉหน่วยเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 หน่วย 3 ปล่อยประชาชนรับบัตรประชามติโดยไม่ให้ลงชื่อในบัญชี ทักท้วงจนหัวหน้าหน่วยยอมรับต้องเซ็น แต่บัตรเต็มกล่องไปแล้ว ด้าน iLaw เผยได้รับรายงานปัญหาคล้ายกันเพียบ ล่าสุด กกต. สวนหมัดยัน “ไม่มีมูล”

กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติวันนี้ (8 ก.พ. 69) เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชี Rapeepan Noikamyang ได้โพสต์บอกเล่าประสบการณ์ชวนงง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 1 จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับขั้นตอนการรับบัตรออกเสียงประชามติที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย

เจ้าของโพสต์ระบุว่า หลังจากลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เสร็จสิ้น ได้เดินไปรับบัตรประชามติต่อ แต่กลับพบความผิดปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ “ไม่ให้เซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ” แต่กลับให้เซ็นชื่อเพียงแค่ที่ต้นขั้วบัตรเท่านั้น เมื่อสังเกตดูในเล่มรายชื่อพบว่ายังว่างเปล่าไม่มีรอยเซ็นของใครเลย ทั้งที่มีคนมาใช้สิทธิก่อนหน้าจำนวนมากจนบัตรเต็มกล่อง

หลังจากมีการทักท้วงและสอบถามไปยังหัวหน้าหน่วย คำตอบที่ได้รับคือ “ต้องเซ็น” ซึ่งสร้างความกังวลใจอย่างมากว่า แล้วบัตรที่อยู่ในหีบก่อนหน้านี้จะถือว่าผู้มาใช้สิทธิไม่ได้มาใช้สิทธิหรือไม่ และใครจะรับผิดชอบหากผลออกมาเป็นโมฆะ

ขณะที่เพจ iLaw ซึ่งเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง รายงานว่าได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนในหลายพื้นที่ระบุว่า กปน. บางแห่งมีความหละหลวม เช่น ไม่ตรวจบัตรประชาชน เพียงแค่แจ้งลำดับที่ก็รับบัตรได้ทันที รวมถึงไม่ได้บังคับให้ลงชื่อในบัญชีรายชื่อก่อนรับบัตรลงคะแนน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการยืนยันตัวตนตามกฎหมาย

ปัญหาหน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ภาพ @Facebook
ผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชี Rapeepan Noikamyang ได้โพสต์บอกเล่าประสบการณ์ชวนงง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 1 จังหวัดชลบุรี
ภาพ @Facebook
เพจ iLaw ซึ่งเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง รายงานว่าได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนในหลายพื้นที่ระบุว่า กปน. บางแห่งมีความหละหลวม
ภาพ @Facebook

กกต. แถลงภาพรวมเลือกตั้ง 69 รายงานล่าสุดยืนยันไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้น!

ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้ง

เมื่อผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงกรณีปัญหาที่ จ.ชลบุรี เขต 1 หน่วย 3 ทางรองเลขาธิการ กกต. ได้ตอบสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า “จากรายงานล่าสุด ยืนยันว่าไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริง” ซึ่งเป็นการปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ปรากฏในโลกโซเชียล

“ตรวจสอบที่หน่วยแล้ว ไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น แต่สมมติ เกิดขึ้นจริง เราต้องแจ้งกรรมการให้ถูกต้องให้ได้” รองเลขาธิการ กกต. ระบุ ขณะที่เมื่อถามว่า จะมีบัตรเขย่งเกิดขึ้นหรือไม่ ? หน่วยงานที่รับผิอบตอบว่า “ต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจรงก่อน”

เมื่อถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น คำตอบจากเจ้าห้นาที่กกต. ชี้แจงว่า เลือกตั้งหนนี้มีหน่วยเลือกตั้งเกือบประมาณ 1 แสนหน่วย มีเจ้าหน้าที่อาสาเข้ามาช่วยและอาจมีข้อบกพร่องผิดพลาด การดำเนินการทักท้วงแก้ไขทันทีจึงเป็นผลดี ทั้งนี้ขอยืนยันว่า กกต.มีการอบรมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ตามระเบียบทุกอย่าง แต่อาจมีปัญหาข้อบกพร่องผิดพลาดบ้าง ส่วนหนึ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่มีกระบวนการเลือกตั้งกับให้ลงประชามติพร้อมกันด้วย.

กกต. แถลงด่วนเลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 รายงานล่าสุดยืนยันไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้น

ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้ง
ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง? ข่าวต่างประเทศ

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

4 วินาที ที่แล้ว
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ บันเทิง

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

10 นาที ที่แล้ว
กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน ข่าวการเมือง

กปน.พะเยา ฉวยโอกาสพักเที่ยง แอบยัดบัตรเลือกตั้ง 7 ใบลงหีบ กกต. สั่งสอบด่วน!

20 นาที ที่แล้ว
ศิโรตม์ แฉเอกสาร กกต. เขต 1 หนองบัวลำภู ข่าวการเมือง

หนองบัวลำภู เปลี่ยนชื่อผู้สมัครพรรคประชาชน เขต 1 เบอร์ 4 เป็น “พรรคภูมิใจไทย”

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว

43 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน! อดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด อ้างคลี่แรงเกิน ยันไม่เจตนา

51 นาที ที่แล้ว
รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว ข่าวการเมือง

รองเลขาฯ กกต. แจงกรณี กปน.ฉีกบัตรเลือกตั้งขาด 69 ใบ เบื้องต้นแจ้งความแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ ข่าวการเมือง

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ไผ่ ลิกค์&quot; ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000% ข่าวการเมือง

ไผ่ ลิกค์ ควงครอบครัวใช้สิทธิ เลือกตั้ง-ประชามติ กำแพงเพชร ลั่นมั่นใจ 1,000%

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว ข่าวการเมือง

เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ ข่าวการเมือง

เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ควง คุณแม่-พี่สาว ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง และออกเสียงประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100% ข่าวการเมือง

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100%

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน บิ๊กตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่ ข่าวการเมือง

ลุงป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน ลุงตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดออกรพ. อดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ &quot;มีแฟนแล้ว&quot; ข่าวการเมือง

พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ “มีแฟนแล้ว”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-ตะวันออก-ใต้ รวมทั้ง กทม. มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ ข่าว

สภาพอากาศวันเลือกตั้ง 69 กรมอุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เบอร์เลือกตั้ง 69 รวมครบ 52 พรรคการเมือง เข้าคูหา 8 ก.พ. วันนี้

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 8 2 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ความลับแตก! เรื่องที่ปิดบังแฟนไว้จะถูกจับได้ เคลียร์ไม่ดีมีเลิก

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกสาวนักแสดงซีรี RHOC บันเทิง

ช็อกวงการเรียลลิตี้ “ลูกสาวตัวแม่สุดแซ่บ” โผล่ไร้บ้าน เสียนิ้ว-ฟันหายเกือบหมดปาก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สายเคเบิลขาด หญิงได้รับบาดเจ็บจากลิฟต์ตก 4 ชั้น ในเขตพญาไท ข่าว

ช็อกอีก! ลิฟต์ร่วงจากชั้น 4 ตึกย่านพญาไท เร่งช่วยเหลือคนเจ็บ 1 ราย

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอังกฤษอุบัติเหตุสมุย ข่าวอาชญากรรม

อุบัติเหตุสยองที่สมุย “หนุ่มอังกฤษสมองตาย” รับวันเกิดวัย 23 ประกันไม่จ่ายเหตุขี่บิ๊กไบค์

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 15:13 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 15:13 น.
53
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป &quot;นิการากัว&quot; ดันโผล่ &quot;โตเกียว&quot; ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

สายการบินงานเข้า หนุ่มจะบินไป “นิการากัว” ดันโผล่ “โตเกียว” ปล่อยขึ้นเครื่องผิดลำได้ไง?

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
&quot;มิลลิ&quot; โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

“มิลลิ” โผล่เช็กอินเลือกตั้ง พร้อมไอเท็มจัดเต็ม แฟนคลับแห่เมนต์เพียบ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569

เปิดคลิปยายสิงห์บุรีวัย 101 ปี นั่งรถเข็นเข้าคูหา ปลุกคนรุ่นใหม่ “ออกมาใช้สิทธิเยอะๆ”

เผยแพร่: 8 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button