เลือกตั้งชลบุรีเขต 1 หน่วย 3 ปัญหากปน.ไม่ให้เซ็นชื่อ “บัตรประชามติ” กกต.ตอบแล้ว
ผู้ใช้เฟซบุ๊กแฉหน่วยเลือกตั้งชลบุรี เขต 1 หน่วย 3 ปล่อยประชาชนรับบัตรประชามติโดยไม่ให้ลงชื่อในบัญชี ทักท้วงจนหัวหน้าหน่วยยอมรับต้องเซ็น แต่บัตรเต็มกล่องไปแล้ว ด้าน iLaw เผยได้รับรายงานปัญหาคล้ายกันเพียบ ล่าสุด กกต. สวนหมัดยัน “ไม่มีมูล”
กลายเป็นประเด็นร้อนแรงในโลกโซเชียลท่ามกลางบรรยากาศการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติวันนี้ (8 ก.พ. 69) เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กบัญชี Rapeepan Noikamyang ได้โพสต์บอกเล่าประสบการณ์ชวนงง ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 3 เขต 1 จังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับขั้นตอนการรับบัตรออกเสียงประชามติที่อาจสุ่มเสี่ยงต่อการทำผิดกฎหมาย
เจ้าของโพสต์ระบุว่า หลังจากลงคะแนนเลือกตั้ง สส. เสร็จสิ้น ได้เดินไปรับบัตรประชามติต่อ แต่กลับพบความผิดปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ “ไม่ให้เซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มาใช้สิทธิ” แต่กลับให้เซ็นชื่อเพียงแค่ที่ต้นขั้วบัตรเท่านั้น เมื่อสังเกตดูในเล่มรายชื่อพบว่ายังว่างเปล่าไม่มีรอยเซ็นของใครเลย ทั้งที่มีคนมาใช้สิทธิก่อนหน้าจำนวนมากจนบัตรเต็มกล่อง
หลังจากมีการทักท้วงและสอบถามไปยังหัวหน้าหน่วย คำตอบที่ได้รับคือ “ต้องเซ็น” ซึ่งสร้างความกังวลใจอย่างมากว่า แล้วบัตรที่อยู่ในหีบก่อนหน้านี้จะถือว่าผู้มาใช้สิทธิไม่ได้มาใช้สิทธิหรือไม่ และใครจะรับผิดชอบหากผลออกมาเป็นโมฆะ
ขณะที่เพจ iLaw ซึ่งเกาะติดสถานการณ์การเลือกตั้ง รายงานว่าได้รับแจ้งปัญหาจากประชาชนในหลายพื้นที่ระบุว่า กปน. บางแห่งมีความหละหลวม เช่น ไม่ตรวจบัตรประชาชน เพียงแค่แจ้งลำดับที่ก็รับบัตรได้ทันที รวมถึงไม่ได้บังคับให้ลงชื่อในบัญชีรายชื่อก่อนรับบัตรลงคะแนน ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการยืนยันตัวตนตามกฎหมาย
กกต. แถลงภาพรวมเลือกตั้ง 69 รายงานล่าสุดยืนยันไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้น!
ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ณ สำนักงาน กกต. ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ร.ต.อ.ชนินทร์ น้อยเล็ก และ ว่าที่ ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. ได้ร่วมกันแถลงข่าวภาพรวมการเลือกตั้ง
เมื่อผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงกรณีปัญหาที่ จ.ชลบุรี เขต 1 หน่วย 3 ทางรองเลขาธิการ กกต. ได้ตอบสั้นๆ แต่ชัดเจนว่า “จากรายงานล่าสุด ยืนยันว่าไม่มีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจริง” ซึ่งเป็นการปฏิเสธข้อร้องเรียนที่ปรากฏในโลกโซเชียล
“ตรวจสอบที่หน่วยแล้ว ไม่มีกรณีแบบนี้เกิดขึ้น แต่สมมติ เกิดขึ้นจริง เราต้องแจ้งกรรมการให้ถูกต้องให้ได้” รองเลขาธิการ กกต. ระบุ ขณะที่เมื่อถามว่า จะมีบัตรเขย่งเกิดขึ้นหรือไม่ ? หน่วยงานที่รับผิอบตอบว่า “ต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจรงก่อน”
เมื่อถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการอบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งนั้น คำตอบจากเจ้าห้นาที่กกต. ชี้แจงว่า เลือกตั้งหนนี้มีหน่วยเลือกตั้งเกือบประมาณ 1 แสนหน่วย มีเจ้าหน้าที่อาสาเข้ามาช่วยและอาจมีข้อบกพร่องผิดพลาด การดำเนินการทักท้วงแก้ไขทันทีจึงเป็นผลดี ทั้งนี้ขอยืนยันว่า กกต.มีการอบรมชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ตามระเบียบทุกอย่าง แต่อาจมีปัญหาข้อบกพร่องผิดพลาดบ้าง ส่วนหนึ่งเพราะเป็นครั้งแรกที่มีกระบวนการเลือกตั้งกับให้ลงประชามติพร้อมกันด้วย.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ส่อวุ่น! น่านฉีกบัตรเลือกตั้งผิด 69 ใบ สั่งเปลี่ยนตัวกปน.ทันที ลุ้นผลวินิจฉัยเลือกใหม่
- เลือกตั้ง 69 ลำปางป่วน ดีตนายทหาร วัย 65 ทำบัตรเลือกตั้งขาด
- ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: