เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาเลือกตั้ง ชวนปชช.ออกมาใช้สิทธิ์
เท้ง ณัฐพงษ์-เชน ยศชนัน 2 แคนดิเดตนายกฯ เข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง 2569 พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ
บรรยากาศวันเลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นไปด้วยความคึกคัก ทุกหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศมีประชาชนหลั่งไหลเดินทางมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนกันอย่างเนืองแน่นตั้งแต่เปิดหีบ 08.00 น.ที่ผ่านมา
สำหรับหน่วยเลือกตั้ง วัดทองบางเชือกหนัง เขตตลิ่งชัน มีรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.46 น. เท้ง ณัฐพงษ์ หัวหน้าพรรคประชาชน และแคนดิเดตนายกฯ พร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่ ถือฤกษ์ดีเวลามงคล เดินทางมาใช้สิทธิ์เข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และบัตรประชามติอีก 1 ใบ
โดยหลังจากลงคะแนนเสียงแล้ว เท้ง ณัฐพงษ์ เปิดใจกับผู้สื่อข่าว ว่า “ดีใจที่พบว่าประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันคึกคัก ประชาชนให้การตอบรับและสนใจในการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติค่อนข้างเยอะ อยากให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ์มีเวลาถึง 5 โมงเย็น เพราะตอนนี้อำนาจอยู่ที่ปลายปากกาของประชาชนทุกคน”
ขณะที่ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วยภรรยา ขับรถกอล์ฟออกมาจากที่พักเพื่อเดินทางมาใข้สิทธิเลือกตั้ง ด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส
เชน ยศชนัน เผยว่า “วันนี้ใช้สิทธิ์ครบทั้ง 3 ใบ วันนี้เป็นวันเลือกตั้งอยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆ ครั้งนี้นอกจากการเลือกตั้ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำประชามติด้วย หากเลือกตั้งครบแล้วทั้ง 2 ใบ อยากให้รับบัตรอีกหนึ่งใบและกลับไปหย่อนบัตรประชามติ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในประเทศเรา ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นคิดว่าวันนี้เป็นวันที่คึกคักอีกวันหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย หลังจากนี้จะรับประทานอาหารพร้อมกับที่บ้าน ก่อนจะเดินทางไปพรรคเพื่อไทยช่วงเวลา 16.00-17.00 น.เพื่อติดตามผลการเลือกตั้ง”
ทางด้าน น.ส.นันทกานต์ ภรรยาของ เชน ยศชนัน ให้สัมภาษณ์สั้น ๆ ว่า “นายยศชนันได้ตื่นมาไหว้พระ และกราบขอพรคุณแม่ก่อนออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ควง คุณแม่-พี่สาว ใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ปัดให้สัมภาษณ์สื่อ
- ไอซ์ รักชนก ใส่เสื้อลิเวอร์พูล ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ลั่น “ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับ”
- ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100%
- ลุงป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน ลุงตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่
- พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เช็กอินคูหาเลือกตั้งคนแรก ก่อนบินกลับอเมริกา ตอบชัดสถานะหัวใจ “มีแฟนแล้ว”
อ้างอิงจาก : amarintv, เรื่องเล่าเช้านี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: