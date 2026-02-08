ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 14:45 น.
59
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเดินเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ก่อนเวลาปิดหีบ 17.00 น.

อย่างที่ทราบกันดีว่าในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวัน เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บรรยากาศบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียง เพื่อคัดเลือกสส.ที่รัก พรรคที่ใช่ เข้าไปบริหารประเทศ โดยเปิดหีบให้ประชาชนลงคะแนนเสียงพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาปิดหีบ 17.00 น.

นอกจากประชาชนทั่วไปที่ตื่นตัวกับอนาคตรูปแบบใหม่และการคัดเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศในครั้งนี้ เหล่ากองทัพนักร้อง นักแสดง พิธีกร ในวงการบันเทิงไทยของเราก็พร้อมใจเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69 และออกเสียงประชามติด้วยเช่นกัน ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะขอใช้โอกาสนี้ในการประมวลภาพของ เหล่าคนบันเทิง ที่ตั้งอกตั้งใจเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง 2569 กัน อาทิ หนุ่ม กรรชัย, แท็ค ภรัณยู, อาร์ต พศุตม์, นุ่น วรนุช, แอน ทองประสม, แพนเค้ก เขมนิจ, เสี่ยตา ปัญญา และน้องไบร์ท พิชญทัฬห์ เป็นต้น

ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-21
ภาพจาก : IG kanchai
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-19
ภาพจาก : IG tack_pharunyoo
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-20
ภาพจาก : IG art_phasut98
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-1
ภาพจาก : IG yoghurt_nattasha
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-2
ภาพจาก : IG annethong
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-3
ภาพจาก : IG kimmy_kimberley
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-5
ภาพจาก : IG mayfuang
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-6
ภาพจาก : IG gggubgib15
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-7
ภาพจาก : IG poumantana
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-8
ภาพจาก : IG opalpanisara
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-9
ภาพจาก : IG nonkul
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-10
ภาพจาก : IG potter_natt
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-11
ภาพจาก : IG khemanito
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-12
ภาพจาก : IG phanya_ni
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-14
ภาพจาก : IG bright_ch3
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-15
ภาพจาก : IG nuneworanuch
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-16
ภาพจาก : IG panglamsam
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-17
ภาพจาก : IG itr
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69-ประชามติ คึกคัก-18
ภาพจาก : IG dj_matoom

อ้างอิงจาก : IG kanchai, yoghurt_nattasha, annethong, kimmy_kimberley, mayfuang, gggubgib15, poumantana, opalpanisara, nonkul, potter_natt, khemanito, phanya_ni, bright_ch3, nuneworanuch, panglamsam, itr, tack_pharunyoo, art_phasut98, dj_matoom

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

