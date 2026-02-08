ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเข้าคูหา ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ
ประมวลภาพ เหล่าคนบันเทิง ตบเท้าเดินเข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติ พร้อมเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ก่อนเวลาปิดหีบ 17.00 น.
อย่างที่ทราบกันดีว่าในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เป็นวัน เลือกตั้ง 2569 และออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ บรรยากาศบริเวณหน้าหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเนืองแน่นไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาร่วมใช้สิทธิ์ออกเสียง เพื่อคัดเลือกสส.ที่รัก พรรคที่ใช่ เข้าไปบริหารประเทศ โดยเปิดหีบให้ประชาชนลงคะแนนเสียงพร้อมกันตั้งแต่เวลา 08.00 น. จนถึงเวลาปิดหีบ 17.00 น.
นอกจากประชาชนทั่วไปที่ตื่นตัวกับอนาคตรูปแบบใหม่และการคัดเลือกคนดีเข้ามาบริหารประเทศในครั้งนี้ เหล่ากองทัพนักร้อง นักแสดง พิธีกร ในวงการบันเทิงไทยของเราก็พร้อมใจเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69 และออกเสียงประชามติด้วยเช่นกัน ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะขอใช้โอกาสนี้ในการประมวลภาพของ เหล่าคนบันเทิง ที่ตั้งอกตั้งใจเข้าคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้ง 2569 กัน อาทิ หนุ่ม กรรชัย, แท็ค ภรัณยู, อาร์ต พศุตม์, นุ่น วรนุช, แอน ทองประสม, แพนเค้ก เขมนิจ, เสี่ยตา ปัญญา และน้องไบร์ท พิชญทัฬห์ เป็นต้น
