เพจดังสงสัย จงใจหรือไม่ หลังพบหน่วยลือกตั้ง กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว
เพจดัง ตั้งข้อสงสัย บกพร่องหรือจงใจ หลังพบหน่วยลือกตั้งที่ 20 เขตตลิ่งชัน กทม.ติดไวนิลผิด-เลขผู้สมัครสลับมั่ว จี้ กกต.ชี้แจง
8 ก.พ.69 เพจเฟซบุ๊ก CSI LA รายงานเหตุการณ์ในช่วงของการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติ โดยโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า “กกต. ทำผิดอีกแล้ว (157?) — บกพร่องหรือจงใจ? หน่วยเลือกตั้งที่ 20 แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน ซึ่งเป็น เขตเลือกตั้งที่ 31 กรุงเทพมหานคร “หมายเลขผู้สมัครสลับกันไปหมด” พบความผิดปกติชัดเจนหลายประเด็น ได้แก่
- ไม่ติดรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต (รายบุคคล) บนกระดานตามที่ควรปฏิบัติ
- ใช้วิธี ติดไวนิลไว้ด้านหลังคูหาเลือกตั้ง แทน
- ที่สำคัญคือ ไวนิลดังกล่าวระบุ “เขตผิด” และ “หมายเลขผู้สมัครสลับกันไปหมด”
คำถามคือ
- นี่คือความสะเพร่า บกพร่องในการจัดการ หรือ
- เป็นการกระทำที่ “จงใจ” ซึ่งอาจทำให้ประชาชนสับสนและกระทบต่อการใช้สิทธิ? ในฐานะประชาชนและสื่อ
ขอเรียกร้องให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงโดยด่วนvและตรวจสอบหน่วยเลือกตั้งดังกล่าวอย่างโปร่งใส
ทั้งนี้ ทางเพจยังได้เรียกร้องว่าหากใครพบความผิดปกติในหน่วยเลือกตั้งอื่น ส่งข้อมูลเข้ามาได้ เพื่อช่วยกันเฝ้าระวังการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรม
