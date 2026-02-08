ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานมาใช้สิทธิเลือกตั้ง-ประชามติ ยืนยัน โปร่งใส 100%
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ปั่นจักรยานใช้สิทธิเลือกตั้ง สส. และประชามติ 2569 มั่นใจระบบ กทม. โปร่งใสไร้กังวล ลั่น “กระดุมเม็ดแรกต้องถูก”
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปั่นจักรยานคู่ใจมาทำหน้าที่พลเมืองดีในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 69 และออกเสียงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 26 โรงเรียนแจ่มจันทร์ เขตวัฒนา เป็นคนแรก ๆ โดยพบว่า ผู้ว่าฯ ชัชชาติ มาถึงหน้าหน่วยเลือกตั้งตั้งแต่เวลาประมาณ 07.55 น. ซึ่งภายหลังจากการหย่อนบัตรเสร็จสิ้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ได้เผยความรู้สึกกับผู้สื่อข่าวเพียงสั้น ๆ ว่า “ไม่ยาก ๆ”
ผู้ว่าฯ กทม. ยืนยัน ถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งครั้งใหญ่ โดยระดมเจ้าหน้าที่กว่า 100,000 ชีวิตประจำการใน 6,500 หน่วยทั่วกรุงเทพฯ พร้อมเน้นย้ำเรื่องความยุติธรรมและเป็นกลางเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยระบุว่า “นี่คือก้าวสำคัญของระบอบประชาธิปไตย ถ้าเราเชื่อมั่นในผลการเลือกตั้ง ทุกอย่างก็จะเป็นกระดุมเม็ดแรกที่ถูกต้อง”
นอกจากเรื่องการจัดการเลือกตั้ง นายชัชชาติยังแสดงความเป็นห่วงเรื่องสภาพอากาศ เนื่องจากเรดาร์ตรวจอากาศช่วงเช้าพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในบางพื้นที่ จึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนรีบออกมาใช้สิทธิ เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคจากฝนฟ้าคะนองที่อาจเกิดขึ้นตามคำแจ้งเตือนของกรมอุตุฯ
สำหรับแผนการหลังจบศึกเลือกตั้ง 2569 ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เผยว่า “ในวันพรุ่งนี้ (9 ก.พ. 69) ได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ทั้ง 437 แห่งปิดการเรียนการสอนเป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากบุคลากรครูต้องปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งอย่างหนัก รวมถึงต้องมีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์การเรียน-โต๊ะนักเรียนที่ถูกยืมไปใช้ในหน่วยเลือกตั้งต่างๆ ให้กลับมาสะอาดปลอดภัยก่อนเปิดเรียนตามปกติอีกครั้ง”
