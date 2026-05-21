ปภ. แถลงการประชุมร่วม 9 องคมนตรี เป็นวาระปกติ ทำมาตั้งแต่ปี 60
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แถลงประชุมร่วม 9 องคมนตรี เป็นวาระปกติ ทำมาตั้งแต่ปี 60 โดยคณะองคมนตรีเป็นคณะสังเกตการณ์
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ออกแถลงหลังปรากฎภาพคณะองคมนตรี ร่วมประชุมรับมือภัยแล้ง โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน จนทำให้เกิดการตั้งคำถาม รวมถึงพรรคประชาชนที่ออกมาวิจารณ์ว่ามิบังควรนั้น
โดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกแถลงถึงประเด็นดังกล่าวว่า การประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสารารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมานั้น เป็นการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์และแนวทางในการ รับมือสารารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการปกติ
โดยการประชุมดังกล่าว คณะองคมนตรีได้มาสังเกตการณ์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ของ บกปภ.ช. และถ่ายทอดข้อมูลสารารณภัยที่ท่านองคมนตรีหลายท่าน ได้ประสบในพื้นที่ ให้แก่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ทราบ
ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการทำงาน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
