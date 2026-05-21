สำนักพระราชวัง ออกแถลงฉบับที่ 7 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร
สำนักพระราชวัง ออกแถลงฉบับที่ 7 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร พระอาการไม่คงที่ คณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างเต็มที่
สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ฉบับที่ 7 เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา ทรงพระประชวร โดยระบุว่า “ตามที่สำนักพระราชวัง ได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย และทรงเข้ารับการรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 และทรงมีพระอาการแทรกซ้อนจากการติดเชื้อมาเป็นระยะ ความทราบทั่วกันแล้วนั้น
คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานเพิ่มเติมว่า ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน พุทธศักราช 2569 คณะแพทย์ตรวจพบการติดเชื้อในพระนาภี (ช่องท้อง) จากการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) ทำให้พระอาการไม่คงที่ ความดันพระโลหิตต่ำ พระหทัยเต้นผิดจังหวะ การแข็งตัวของพระโลหิต ผิดปกติ แม้ว่าคณะแพทย์ถวายเครื่องช่วยการทำงานของพระปัปผาสะ (ปอด) และพระวักกะ (ไต) อย่างต่อเนื่อง ถวายพระโอสถปฏิชีวนะหลายขนาน รวมทั้งพระโอสถกระตุ้นความดันพระโลหิต และพระโอสถควบคุมจังหวะการเต้นของพระหทัยเพิ่มเติมแล้ว พระอาการยังทรุดลง บ่งว่ามีการติดเชื้อที่รุนแรงและยังควบคุมไม่ได้ ส่งผลรบกวนการทำงานของพระอวัยวะสำคัญหลายระบบ คณะแพทย์ยังคง ถวายการรักษาอย่างเต็มที่และติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อาการดีขึ้น สำนักพระราชวัง แถลงฉบับ 6 อาการประชวร พระองค์ภา
- เชิญชวนคนไทย ร่วมประกาศพระปริตร “พระองค์ภา” หายอาการประชวร
- สำนักพระราชวัง แถลงอาการประชวร “พระองค์ภา” ฉบับที่ 4
ติดตาม The Thaiger บน Google News: