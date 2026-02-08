ข่าวการเมือง

ลุงป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน ลุงตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่

บิ๊กป้อม ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ด้าน บิ๊กตู่ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงแต่เช้าตรู่

บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร ควงน้องชาย เดินมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ณ หน่วยใกล้บ้าน ด้าน บิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ ยิ้มร่า เข้าคูหาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและลงประชามติแต่เช้าตรู่

บรรยากาศการเลือกตั้ง 69 และลงประชามติ ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก เช้าวันนี้มีรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หรือ ลุงป้อม ประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐ เดินเท้าจากบ้านพัก ภายในซอยลาดพร้าว 71 ซึ่งอยู่ห่างจากหน่วยเลือกตั้งเพียง 200 เมตร พร้อมด้วยผู้ติดตามและเครือญาติ เพื่อออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งและลงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 12 เขตวังทองหลาง

หลังจาก บิ๊กป้อม ลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จก็ได้มายืนให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่ที่หน้าคูหาเลือกตั้ง ระบุว่า “อยากจะชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกคนที่รักพรรคที่ชอบ รักใครชอบใครก็เลือกคนนั้น พร้อมขอให้ประเทศไทยได้รัฐบาลที่มีความเข้มแข็ง”

ขณะเดียวกันที่หน่วยเลือกตั้งที่ 11 แขวงพญาไท ใต้ทางด่วน ซอยประดิพัทธ์ 5 (เรวดีเหนือ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ ลุงตู่ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 29 ด้เดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อเวลาประมาณ 08.57 น.ที่ผ่านมา ด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม

หลังจาก บิ๊กตู่ ใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและออกเสียงประชามติแล้วเสร็จ ก็ได้เดินออกมาจากคูหาพร้อมรอยยิ้ม และให้สัมภาษณ์กับสื่อสั้น ๆ ระบุว่า “ก็ดีใจที่มาใช้สิทธิ์ ช่วยกันดูแล”

เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า คาดหวังไหมว่าการเลือกตั้งครั้งนี้จะสามารถเป็นรัฐบาลที่จัดตั้งครบวาระ 4 ปีและสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่อง พล.อ.ประยุทธ์ ก็ตอบว่า “ก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะสิ ไม่งั้นจะเลือกตั้งไปทำไมล่ะ” ก่อนจะโบกมือลากลุ่มนักข่าว และเดินขึ้นรถทันที

