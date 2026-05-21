รฟท. เปิดผลตรวจหาสารเสพติด-แอลกอฮอล์พนักงาน พบพนักงานฉี่ม่วง
การรถไฟไทย เปิดผลตรวจหาสารเสพติด-แอลกอฮอล์พนักงาน พบพนักงานฉี่ม่วง 2 ราย เป็นพนักงานขับรถ โรงรถจักรบางซื่อ และพนักงานกั้นถนน
จากกรณีเหตุรถไฟชนรถประจำทาง รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ใต้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิ้งค์มักกะสัน ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ ถ.อโศกดินแดง แยกพระราม 9 – แยกอโศกเพชร เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บกว่า 30 ราย ซึ่งในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ ตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟคนดังกล่าว ส่งผลให้ทางการรถไฟไทย (รฟท.) ทำการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานทุกคนนั้น
ล่าสุด หน่วยแพทย์ ของ รฟท. ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.ตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ ของผู้ปฏิบัติงานด้านเดินรถ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ และฝ่ายการช่างกล ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ โดยผลการตรวจสารเสพติดและแอลกอฮอล์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2569 ที่ผ่านมา
มีผู้เข้ารับการตรวจทั้งสิ้น 157 ราย แบ่งเป็น ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถมีผู้เข้ารับการตรวจ 50 ราย ( ชาย 47 ราย หญิง 3 ราย) ผลตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ 0 ราย พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 0 ราย ฝ่ายการช่างกล มีผู้เข้ารับการตรวจ 107 ราย ( ชาย 107 ราย ) ผลตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ 0 ราย พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 0 ราย
ขณะที่ในวันที่ 20 พ.ค. 2569 ผลตรวจแบ่งเป็นดังนี้ ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ (นายสถานี , พนักงานควบคุมการเดินรถ , พนักงานกั้นถนน, พนักงานด้านความปลอดภัยฯ) มีผู้เข้ารับการตรวจ 72 ราย (ชาย 61 ราย หญิง 11 ราย) ฝ่ายการช่างกล (พนักงานขับรถ) มีผู้เข้ารับการตรวจ 69 ราย ( ชาย 69 ราย ) ผลตรวจรวม 141 ราย
ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะ 139 ราย พบสารเสพติดในปัสสาวะ 2 ราย (พนักงานขับรถ โรงรถจักรบางซื่อ 1 ราย , พนักงานกั้นถนน 1 ราย) ไม่พบแอลกอฮอล์ในลมหายใจ 141 ราย
