ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดออกรพ. อดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
หามตัว “คงกฤช” ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ส่ง รพ.ด่วน พบ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งรักษาตัว 6 วัน ห้ามออกจากรพ. อดใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
เมื่อเวลา 23.25 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า นายคงกฤช หงษ์วิไล ผู้สมัคร สส. เขต 3 ปราจีนบุรี จากพรรคเพื่อไทย ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลกบินทร์บุรีเป็นการด่วน เนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรง
โดยเมื่อวานี้ (7 ก.พ. 69) นายคงกฤช โพสต์ภาพขณะถูกนำตัวส่งรพ.ลงในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมประกาศปิดฉากการหาเสียงโค้งสุดท้าย ระบุว่า “ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ในสมรภูมิการเลือกตั้งที่กำลังงวดเข้ามาทุกที ผมและทีมงานต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานกันอย่างสุดกำลังโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งวันทั้งคืน… เพียงเพราะเป้าหมายเดียวคือการได้รับใช้พี่น้องชาวปราจีนบุรี
แต่จากการโหมงานหนักติดต่อกันมายาวนาน แม้ใจจะสั่งให้สู้ แต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณเตือนว่าถึงขีดจำกัด ผมพยายามฝืน กัดฟันเดินหน้าพบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องจนวินาทีสุดท้าย แต่แล้วร่างกายก็เปรียบเสมือนเชือกที่ขึงตึงจนขาดผึง ทำให้ผมจำต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ขอแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้ง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ทั้งนี้ จะเริ่มยุติการสื่อสารดังกล่าว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป”
นอกจากนั้น นายคงกฤช ยังได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าว มติชน ระบุว่า “ถูกนำส่งเข้ารับรักษาอาการที่ รพ.กบินทร์บุรีในวันนี้กะทันหัน เนื่องจากมีอาการหนักปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ต้องนอนรักษาการอย่างน้อย 6 วัน พบผลเอกซเรย์ปอดเป็นฟ้าขาวโพลนทั้งปิดลุกลามมากกว่าครึ่ง ก่อนหน้ามีอาการเป็นหวัดแล้วยังเดินหาเสียงทุกวันอย่างหนัก จนร่างกายรับไม่ไหว แพทย์ผู้รักษา แจ้งต้องรับการรักษามากกว่า 6 วัน โดย 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันเลือกตั้งสส./ลงประชามติ) ไม่อนุญาตให้ออกนอกโรงพยาบาล เนื่องจากอาการยังหนักปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงไม่ดีขึ้น”
อ้างอิงจาก : FB คงกฤช กฤช หงษ์วิไล
