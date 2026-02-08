ข่าว

ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดออกรพ. อดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เผยแพร่: 08 ก.พ. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 08 ก.พ. 2569 09:43 น.
หามตัว “คงกฤช” ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ส่ง รพ.ด่วน พบ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งรักษาตัว 6 วัน ห้ามออกจากรพ. อดใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เมื่อเวลา 23.25 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 มีรายงานว่า นายคงกฤช หงษ์วิไล ผู้สมัคร สส. เขต 3 ปราจีนบุรี จากพรรคเพื่อไทย ถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลกบินทร์บุรีเป็นการด่วน เนื่องจากปอดติดเชื้อรุนแรง

โดยเมื่อวานี้ (7 ก.พ. 69) นายคงกฤช โพสต์ภาพขณะถูกนำตัวส่งรพ.ลงในหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว พร้อมประกาศปิดฉากการหาเสียงโค้งสุดท้าย ระบุว่า “ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ในสมรภูมิการเลือกตั้งที่กำลังงวดเข้ามาทุกที ผมและทีมงานต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานกันอย่างสุดกำลังโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ทั้งวันทั้งคืน… เพียงเพราะเป้าหมายเดียวคือการได้รับใช้พี่น้องชาวปราจีนบุรี

แต่จากการโหมงานหนักติดต่อกันมายาวนาน แม้ใจจะสั่งให้สู้ แต่ร่างกายกลับส่งสัญญาณเตือนว่าถึงขีดจำกัด ผมพยายามฝืน กัดฟันเดินหน้าพบปะเยี่ยมเยียนพ่อแม่พี่น้องจนวินาทีสุดท้าย แต่แล้วร่างกายก็เปรียบเสมือนเชือกที่ขึงตึงจนขาดผึง ทำให้ผมจำต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ขอแจ้งยุติการหาเสียงเลือกตั้ง ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ทั้งนี้ จะเริ่มยุติการสื่อสารดังกล่าว ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป”

ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-2 ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-1

นอกจากนั้น นายคงกฤช ยังได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าว มติชน ระบุว่า “ถูกนำส่งเข้ารับรักษาอาการที่ รพ.กบินทร์บุรีในวันนี้กะทันหัน เนื่องจากมีอาการหนักปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ต้องนอนรักษาการอย่างน้อย 6 วัน พบผลเอกซเรย์ปอดเป็นฟ้าขาวโพลนทั้งปิดลุกลามมากกว่าครึ่ง ก่อนหน้ามีอาการเป็นหวัดแล้วยังเดินหาเสียงทุกวันอย่างหนัก จนร่างกายรับไม่ไหว แพทย์ผู้รักษา แจ้งต้องรับการรักษามากกว่า 6 วัน โดย 8 กุมภาพันธ์ 2569 วันเลือกตั้งสส./ลงประชามติ) ไม่อนุญาตให้ออกนอกโรงพยาบาล เนื่องจากอาการยังหนักปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรงไม่ดีขึ้น”

ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย ปราจีนฯ ปอดติดเชื้อรุนแรง หมอสั่งงดไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง-3

อ้างอิงจาก : FB คงกฤช กฤช หงษ์วิไล

GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

