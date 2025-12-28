“เบอร์พรรคเลือกตั้ง 69” รวมครบทุก 52 พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหา 8 ก.พ.ปีหน้า
รวมเบอร์ 52 พรรคการเมือง ลุยศึกเลือกตั้งใหญ่ต้นปี 2569 บรรยากาศรับสมัครสส. กทม. และบัญชีรายชื่อวันแรก สุดคึกคัก พรรคการเมืองส่งตัวแทนจับสลากหมายเลขพรรค-หมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขต เตรียมปูพรมหาเสียงทั่วประเทศ รับศึกเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
วันนี้ (28 ธ.ค.68) บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครใช้พื้นที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เป็นสถานที่รับสมัครแบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขต ส่วนแบบบัญชีรายชื่อจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งระบบบัตร 2 ใบ เพื่อคัดเลือก สส.ทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็นแบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน
สรุปหมายเลขพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ)
การจับสลากหมายเลขพรรคการเมืองมีพรรคส่งตัวแทนเข้าสมัครรวม 52 พรรค ผลการจับสลากหมายเลขที่สำคัญ มีดังนี้
เบอร์ / พรรคการเมือง
- ไทยทรัพย์ทวี
- เพื่อชาติไทย
- ใหม่
- มิติใหม่
- รวมใจไทย
- รวมไทยสร้างชาติ
- พลวัต
- ประชาธิปไตยใหม่
- เพื่อไทย
- ทางเลือกใหม่
- เศรษฐกิจ
- เสรีรวมไทย
- รวมพลังประชาชน
- ท้องที่ไทย
- อนาคตไทย
- พลังเพื่อไทย
- ไทยชนะ
- พลังสังคมใหม่
- สังคมประชาธิปไตยใหม่
- ฟิวชัน
- ไทรวมพลัง
- ก้าวอิสระ
- ปวงชนไทย
- วิชชั่นใหม่
- เพื่อชีวิตใหม่
- คลองไทย
- ประชาธิปัตย์
- ไทยก้าวหน้า
- ไทยภักดี
- แรงงานสร้างชาติ
- ประชากรไทย
- ครูไทยเพื่อประชาชน
- ประชาชาติ
- สร้างอนาคตไทย
- รักชาติ
- ไทยพร้อม
- ภูมิใจไทย
- พลังธรรมใหม่
- กรีน
- ไทยธรรม
- แผ่นดินธรรม
- กล้าธรรม
- พลังประชารัฐ
- โอกาสใหม่
- เป็นธรรม
- ประชาชน
- ประชาไทย
- ไทยสร้างไทย
- ไทยก้าวใหม่
- ประชาอาสาชาติ
- พร้อม
- เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย
ภายหลังการจับหมายเลขเสร็จสิ้น ผู้สมัครหลายรายได้เริ่มออกเดินสายหาเสียงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันที โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 68 ถึง 5 มกราคม 2569.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ไทยสร้างไทย คึกคัก! จินนี่ ยศสุดา ร่วมทัพจับเบอร์เลือกตั้ง ชูจุดแข็งไม่โกง-มีประสบการณ์
- กาส้ม ล้มเทา 46 รักชนก ขอวิธีสื่อสารด้วยมือ หลังปชน.ได้เบอร์สู้เลือกตั้ง 69
- ฮือฮา ต๊ะ นารากร สวมเสื้อ ประชาปัตย์ ลงเลือกตั้ง สส. เชียงใหม่ เขต 1
ติดตาม The Thaiger บน Google News: