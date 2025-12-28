ข่าวการเมือง

“เบอร์พรรคเลือกตั้ง 69” รวมครบทุก 52 พรรคการเมือง ก่อนเข้าคูหา 8 ก.พ.ปีหน้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 14:16 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 14:31 น.
189
เบอร์เลือกตั้งพรรคการเมือง
แฟ้มภาพ TP Online - สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน

รวมเบอร์ 52 พรรคการเมือง ลุยศึกเลือกตั้งใหญ่ต้นปี 2569 บรรยากาศรับสมัครสส. กทม. และบัญชีรายชื่อวันแรก สุดคึกคัก พรรคการเมืองส่งตัวแทนจับสลากหมายเลขพรรค-หมายเลขผู้สมัครแบบแบ่งเขต เตรียมปูพรมหาเสียงทั่วประเทศ รับศึกเลือกตั้งใหญ่ 8 กุมภาพันธ์ 2569

วันนี้ (28 ธ.ค.68) บรรยากาศการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ปี 2569 เริ่มต้นขึ้นอย่างคึกคัก โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครใช้พื้นที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง เป็นสถานที่รับสมัครแบบแบ่งเขตทั้ง 33 เขต ส่วนแบบบัญชีรายชื่อจัดขึ้นที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งระบบบัตร 2 ใบ เพื่อคัดเลือก สส.ทั้งหมด 500 คน แบ่งเป็นแบบแบ่งเขต 400 คน และแบบบัญชีรายชื่ออีก 100 คน

สรุปหมายเลขพรรคการเมือง (แบบบัญชีรายชื่อ)

การจับสลากหมายเลขพรรคการเมืองมีพรรคส่งตัวแทนเข้าสมัครรวม 52 พรรค ผลการจับสลากหมายเลขที่สำคัญ มีดังนี้

เบอร์ / พรรคการเมือง

  1. ไทยทรัพย์ทวี
  2. เพื่อชาติไทย
  3. ใหม่
  4. มิติใหม่
  5. รวมใจไทย
  6. รวมไทยสร้างชาติ
  7. พลวัต
  8. ประชาธิปไตยใหม่
  9. เพื่อไทย
  10. ทางเลือกใหม่
  11. เศรษฐกิจ
  12. เสรีรวมไทย
  13. รวมพลังประชาชน
  14. ท้องที่ไทย
  15. อนาคตไทย
  16. พลังเพื่อไทย
  17. ไทยชนะ
  18. พลังสังคมใหม่
  19. สังคมประชาธิปไตยใหม่
  20. ฟิวชัน
  21. ไทรวมพลัง
  22. ก้าวอิสระ
  23. ปวงชนไทย
  24. วิชชั่นใหม่
  25. เพื่อชีวิตใหม่
  26. คลองไทย
  27. ประชาธิปัตย์
  28. ไทยก้าวหน้า
  29. ไทยภักดี
  30. แรงงานสร้างชาติ
  31. ประชากรไทย
  32. ครูไทยเพื่อประชาชน
  33. ประชาชาติ
  34. สร้างอนาคตไทย
  35. รักชาติ
  36. ไทยพร้อม
  37. ภูมิใจไทย
  38. พลังธรรมใหม่
  39. กรีน
  40. ไทยธรรม
  41. แผ่นดินธรรม
  42. กล้าธรรม
  43. พลังประชารัฐ
  44. โอกาสใหม่
  45. เป็นธรรม
  46. ประชาชน
  47. ประชาไทย
  48. ไทยสร้างไทย
  49. ไทยก้าวใหม่
  50. ประชาอาสาชาติ
  51. พร้อม
  52. เครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย

ภายหลังการจับหมายเลขเสร็จสิ้น ผู้สมัครหลายรายได้เริ่มออกเดินสายหาเสียงและสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันที โดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 และจะเปิดให้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 68 ถึง 5 มกราคม 2569.

เบอร์เลือกตั้ง 69
TP Online – สื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
เลือกตั้ง 2569 พรรคเพื่อไทย
ภาพ Facebook @TPchannelFan
เลือกตั้ง 2569 ไทยสร้างไทย
ภาพ Fb. @วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

เลือกตั้ง 2569 สัมภาษณ์พรรคประชาชน

ภาพ Fb. @TPchannelFan

