ประธานบริษัทเมาคลั่ง ลากลูกน้องซ้อมดับคาถนน หลังซดเหล้า 6 ชม. อ้างจำไม่ได้
ตำรวจรวบประธานบริษัทก่อสร้างเมาคลั่ง ลากลูกน้องซ้อมดับคาถนน หลังตั้งวงกงเหล้า 6 ชม. เจ้าตัวปฏิเสธข้อหา อ้างภาพตัดจำไม่ได้ ขุดประวัติพบเคยมีปากเสียงกับคนอื่นในวงเหล้า
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเหตุสลด กรณีตำรวจญี่ปุ่นรวบตัวประธานบริษัทก่อสร้างรายหนึ่ง หลังก่อเหตุทำร้ายร่างกายลูกน้องคนสนิทจนถึงแก่ความตาย สาเหตุมาจากความเมาและการบันดาลโทสะกลางวง หลังนั่งดื่มมาราธอนมานานเกือบ 6 ชั่วโมง
กรมตำรวจนครบาลโตเกียว (MPD) ได้เข้าจับกุม นายมานาบุ ซาโต (Manabu Sato) อายุ 47 ปี ประธานบริษัทก่อสร้างแห่งหนึ่งในย่านฮาจิโอจิ ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ในย่านฮาจิโอจิ กรุงโตเกียว
นายซาโต พร้อมด้วยลูกน้องในบริษัท รวมถึงผู้เสียชีวิตคือ นายทาคาโนริ อุเอโนะ (Takanori Ueno) วัย 45 ปี ได้มานั่งรับประทานอาหารและดื่มสังสรรค์กัน
จากการตรวจสอบพบว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุได้เริ่มดื่มกินกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันก่อนหน้า (31 ม.ค. 2568) ต่อเนื่องยาวนานเกือบ 6 ชั่วโมง ทำให้ผู้ก่อเหตุอยู่ในสภาพมึนเมาอย่างหนัก ระหว่างรับประทานอาหาร ประธานบริษัทเกิดไม่พอใจนายอุเอโนะอย่างรุนแรงจึงได้ลากตัวลูกน้องรายนี้ออกไปที่ถนนหน้าร้าน จากนั้นลงมือทำร้ายร่างกายจนเป็นเหตุให้ลูกน้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เบื้องต้น นายซาโต ผู้ต้องหา ได้ให้การปฏิเสธข้อกล่าวหา อ้างเหตุผลสุดคลาสสิกของคนเมาว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้
แม้จะอ้างว่าภาพตัด แต่เจ้าตัวก็ยอมรับกับตำรวจว่าที่ผ่านมาตนมักจะมีประวัติทะเลาะวิวาทหรือมีปากเสียงกับผู้อื่นในวงเหล้าอยู่บ่อยครั้งเมื่อดื่มหนัก ซึ่งสอดคล้องกับพฤติการณ์ที่เกิดขึ้นในคดีนี้ ทางตำรวจจึงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้อมูลจาก : article.auone
