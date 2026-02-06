ข่าวต่างประเทศ

เหลือเชื่อ ยกฟ้อง “หนุ่มข่มขืนหมู” ทำจริง แต่ศาลอ้าง คลิปแอบถ่าย ใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 22:10 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 14:32 น.
ศาลออสซี่สั่งยกฟ้อง หนุ่มลูกเจ้าของฟาร์มรอดคดี “ข่มขืนหมู” เหตุตำรวจสอบสวนมิชอบ-คลิปแอบถ่ายใช้เป็นหลักฐานไม่ได้

สำนักข่าว Daily Mail รายงานกรณีอื้อฉาวในประเทศออสเตรเลีย ศาลแขวงรัฐวิกตอเรีย ยกฟ้อง นายแบรดลีย์ โอไรลีย์ วัย 32 ปี ในข้อหากระทำชำเราสัตว์ จากกรณีถูกกล่าวหาว่าข่มขืนแม่หมูในฟาร์มของพ่อตนเอง ศาลระบุเหตุผลว่ากระบวนการสอบสวนของตำรวจมีความบกพร่องอย่างร้ายแรง และหลักฐานสำคัญได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้เริ่มต้นเมื่อกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์จากโครงการ Farm Transparency Project ได้แอบติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในฟาร์มหมู Midland Bacon เพื่อตรวจสอบสวัสดิภาพสัตว์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2024 กล้องสามารถบันทึกภาพชายคนหนึ่งกำลังถอดกางเกงและกระทำชำเราแม่หมูหมายเลข 8416 ซึ่งนักเคลื่อนไหวตั้งชื่อให้ว่า “โอลิเวีย”

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาวิลเลียมส์ ได้วินิจฉัยว่า คลิปวิดีโอดังกล่าว “ได้มาโดยผิดกฎหมาย” เนื่องจากการบุกรุกเข้าไปติดตั้งกล้องแอบถ่าย “การตั้งตนเป็นศาลเตี้ย แม้จะมีเจตนาที่ดี ก็ไม่สามารถยอมรับหรือส่งเสริมได้” ส่งผลให้คลิปนี้ไม่สามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานในศาลได้

นอกเหนือจากคลิปวิดีโอ ศาลยังได้ตัดพยานหลักฐานในส่วนของคำรับสารภาพทิ้งทั้งหมด ผู้พิพากษาได้ตำหนิการทำงานของตำรวจรัฐวิกตอเรียอย่างรุนแรงว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง” และหลอกลวงโดยเจตนา

รายงานระบุว่า ในระหว่างการจับกุมและสอบปากคำ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้พูดจาหว่านล้อมนายโอไรลีย์ในทำนองว่า “เรามาเพื่อช่วยคุณ ไม่ได้ต้องการลงโทษหรือทำให้คุณอับอาย” เพื่อหลอกล่อให้เขาพูดความจริง เจ้าตัวไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังถูกบันทึกเสียงอยู่ ทำให้นายโอไรลีย์เข้าใจผิดว่าหากร่วมมือแล้วจะไม่ถูกดำเนินคดี จึงเผลอรับสารภาพไปโดยไม่ได้ปรึกษาทนายความ ซึ่งศาลมองว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องหาอย่างร้ายแรง

แม้จะรอดพ้นจากคดีข่มขืนหมู แต่สื่อท้องถิ่นได้เปิดเผยประวัติเพิ่มเติมว่า นายโอไรลีย์เคยถูกตัดสินมีความผิดในคดีความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเดือนสิงหาคม 2024 เขารับสารภาพในข้อหาทำร้ายร่างกายแฟนสาวถึง 22 กระทง รวมถึงการบีบคอและข่มขู่ต่อหน้าเด็ก

ในคดีนั้นผู้พิพากษาได้ประณามพฤติกรรมของเขาว่าน่ารังเกียจ ทำตัวเหมือนสัตว์ป่า แต่สุดท้ายเขาได้รับโทษเพียงการคุมประพฤติและบำเพ็ญประโยชน์ 200 ชั่วโมง

ข่าวต่างประเทศ

