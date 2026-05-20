ไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียน 25 พ.ค. ใครต้องกดรับสิทธิ ใครได้เงินอัตโนมัติ

เช็กไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัส หลัง ครม. เห็นชอบมาตรการช่วยค่าครองชีพ กลุ่มประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านเป๋าตัง 25–29 พ.ค. ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิทันที
สำหรับประชาชนที่รอโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส ต้องแยกตัวเองให้ชัดก่อนว่าอยู่กลุ่มไหน เพราะเงื่อนไขลงทะเบียนไม่เหมือนกัน กลุ่มประชาชนทั่วไปต้องลงทะเบียนผ่านแอป เป๋าตัง ระหว่างวันที่ 25–29 พฤษภาคม 2569 ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้รับสิทธิทันที ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ตามข้อมูลหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569
โครงการนี้ใช้ชื่อเต็มว่า ไทยช่วยไทย พลัส ฝ่าวิกฤตไปด้วยกัน ครอบคลุมผู้รับสิทธิกว่า 43 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 13.18 ล้านคน และประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประมาณ 30 ล้านคน โดยรัฐช่วยลดภาระค่าครองชีพเป็นเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
ใครต้องลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส
กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนคือ ประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยรับสิทธิผ่านแอปพลิเคชัน เป๋าตัง เท่านั้น เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25–29 พฤษภาคม 2569 ได้รับสิทธิแบบรัฐช่วยจ่าย 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% ภายในวงเงิน 1,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 4 เดือน
คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ลงทะเบียนกลุ่มประชาชนทั่วไป คือ มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน มีบัตรประชาชนและสัญชาติไทย ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2569 และไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการคนละครึ่งระยะที่ 1–5 และโครงการคนละครึ่งพลัส
ใครได้เงินอัตโนมัติ ไม่ต้องกดลงทะเบียน
กลุ่มที่ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งมีประมาณ 13.18 ล้านคน โดยได้รับวงเงินช่วยเหลือ 1,000 บาทต่อเดือน เพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า ระยะเวลาใช้สิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
ไทยโพสต์รายงานเพิ่มเติมว่า กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้เงินเพิ่มจากเดิมที่ได้รับเดือนละ 300 บาท เป็นเดือนละ 1,000 บาทในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2569 ขณะที่กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อเปิดทางให้กลุ่มตกหล่นเข้าถึงสิทธิในรอบถัดไป
ไทม์ไลน์ไทยช่วยไทยพลัส
- 19 พฤษภาคม 2569 ครม. เห็นชอบโครงการไทยช่วยไทยพลัส ครอบคลุมกว่า 43 ล้านสิทธิ
- 25–29 พฤษภาคม 2569 ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง
- 1 มิถุนายน 2569 เริ่มใช้สิทธิวันแรก
- 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569 ระยะเวลาใช้สิทธิ รวม 4 เดือน
- เวลาใช้สิทธิ ใช้ได้ทุกวันระหว่าง 06.00–23.00 น.
ใช้สิทธิได้เท่าไร
กลุ่มประชาชนทั่วไปได้รับสิทธิแบบ 60/40 วงเงินเดือนละ 1,000 บาท หมายความว่ารัฐช่วยจ่าย 60% และประชาชนจ่ายเอง 40% ภายในวงเงินที่กำหนด ระยะเวลา 4 เดือน รวมมูลค่าสิทธิสูงสุด 4,000 บาท ต่อคน
ไทยโพสต์รายงานว่า เงินช่วยเหลือ 1,000 บาทในแต่ละเดือนของกลุ่ม 60/40 ต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้น และไม่สามารถสะสมไปใช้เดือนถัดไปได้ เพื่อให้เม็ดเงินช่วยลดภาระค่าครองชีพตามช่วงเวลาที่รัฐกำหนด
ร้านค้าต้องทำอย่างไร
ร้านค้าเดิมในระบบต้องกดยอมรับเงื่อนไขระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2569 ส่วนร้านค้าใหม่เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2569 และร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่ต้องการผูกบริการฟู้ดเดลิเวอรี เริ่มดำเนินการได้ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
คนมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ รอรับสิทธิอัตโนมัติ ส่วนประชาชนทั่วไปที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเตรียมแอป เป๋าตัง ให้พร้อม แล้วลงทะเบียนระหว่างวันที่ 25–29 พฤษภาคม 2569 ก่อนเริ่มใช้สิทธิวันที่ 1 มิถุนายน 2569 งานนี้ช้าไม่ได้ เพราะสิทธิประชาชนทั่วไปตั้งไว้ 30 ล้านคน ไม่ใช่บุฟเฟต์เปิดยาวแบบร้านหมูกระทะหลังเลิกงาน
