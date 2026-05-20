สั่งปรับแดนเซอร์ เต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 20 พ.ค. 2569 08:12 น.| อัปเดต: 20 พ.ค. 2569 08:12 น.
ตำรวจสั่งปรับแดนเซอร์ 4 ราย คนละ 1,000 บาท หลังเต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ

นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2569 โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ การแสดงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแดนเซอร์เต้นเปลือยอก ในงานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา

พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและสอบสวนดำเนินการทันที โดยจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย เนื่องจากมีการเปลือยอกและสวมใส่ชุดชั้นในเต้นในที่สาธารณะในลักษณะลามก

ก่อนที่ในเวลาต่อมา พงส.สภ.เมืองชัยภูมิ ได้เรียกผู้กระทำผิดมา รับทราบข้อกล่าวหาตาม ม.388 ข้อหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น” จำนวน 4 ราย โดยผู้กระทำผิดทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

พงส.สภ.เมืองชัยภูมิ จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท พร้อมทั้งได้ตักเตือนเรื่องการแสดงที่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

ข่าว

สั่งปรับแดนเซอร์ เต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

