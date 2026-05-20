สั่งปรับแดนเซอร์ เต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ
ตำรวจสั่งปรับแดนเซอร์ 4 ราย คนละ 1,000 บาท หลังเต้นเปลือยอก งานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล จ.ชัยภูมิ
นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลและถอดบทเรียนการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก ประจำปี 2569 โดยหนึ่งในประเด็นสำคัญของการประชุมครั้งนี้คือ การแสดงที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากมีแดนเซอร์เต้นเปลือยอก ในงานแห่บายศรีถวายแด่เจ้าพ่อพญาแล เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
พ.ต.อ.สุทธินันท์ คงแช่มดี ผกก.สภ.เมืองชัยภูมิ ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและสอบสวนดำเนินการทันที โดยจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พบว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดทางกฎหมาย เนื่องจากมีการเปลือยอกและสวมใส่ชุดชั้นในเต้นในที่สาธารณะในลักษณะลามก
ก่อนที่ในเวลาต่อมา พงส.สภ.เมืองชัยภูมิ ได้เรียกผู้กระทำผิดมา รับทราบข้อกล่าวหาตาม ม.388 ข้อหา “กระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนัล โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย หรือกระทำการลามกอย่างอื่น” จำนวน 4 ราย โดยผู้กระทำผิดทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
พงส.สภ.เมืองชัยภูมิ จึงได้ทำการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินรายละ 1,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท พร้อมทั้งได้ตักเตือนเรื่องการแสดงที่ต้องคำนึงถึงศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ศาลสั่งปรับ! ชายวัยกลางคน บุกโดดบ่อ “หมูเด้ง” ฮิปโปฯแคระ เผยมีความผิดจริง
- วุ่นพัทยา 2 สาวสองวิ่งเปลือยกลางถนน ไล่ทวงเงินนักท่องเที่ยวอินเดีย
- งานเข้า! หวังซิงเยว่ พระเอกหนุ่ม เมาหนัก-ไม่มีสติ เปลือยหุ่นโชว์ ก่อนรีบลบทิ้ง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: