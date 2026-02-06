ข่าวต่างประเทศ

งามหน้า! คู่รักจีนหัวร้อนโวยแท็กซี่ญี่ปุ่นแพง ด่ากราด-ขู่ทำร้าย ทัวร์ลงยับทำตัวกร่าง น่าละอาย

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 20:00 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 14:47 น.
คู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง

ดราม่าข้ามชาติ! คู่รักจีนกร่างด่ากราดแท็กซี่ญี่ปุ่นแพง ขู่ทำร้ายคนขับ ชาวเน็ตทั่วโลกสวดยับพฤติกรรมน่าละอาย แนะไม่มีเงินให้นั่งรถไฟ ชี้อย่าเอาปมในใจมาลงที่อื่น

เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วโลกว่า ญี่ปุ่น คือประเทศที่มีค่าครองชีพและค่าเดินทางสูงเป็นอันดับต้น ๆ โดยเฉพาะ รถแท็กซี่ ที่ใครๆ ต่างยกให้เป็นตัวเลือกท้าย ๆ หากไม่จำเป็น แต่ดูเหมือนเรื่องนี้จะกลายเป็นดราม่าร้อนฉ่าในโลกออนไลน์ ล่าสุดมีการแชร์คลิปวิดีโอของคู่รักชาวจีนคู่หนึ่งด่ากราดแท็กซี่ มองว่าราคาแพงเกินไป จนถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงมารยาทและการเคารพกฎกติกาของประเทศเจ้าบ้าน

เหตุการณ์ในคลิปเผยให้เห็นคู่รักชาวจีนที่ใช้บริการรถแท็กซี่ในญี่ปุ่น เดินทางเป็นระยะทางสั้น ๆ เพียง 2 กิโลเมตร แต่เมื่อถึงที่หมายมิเตอร์แจ้งราคาที่ 1,800 เยน (ประมาณ 430 บาท) สร้างความไม่พอใจให้กับฝ่ายชายเป็นอย่างมาก

ในคลิปหนุ่มจีนได้แสดงอาการเกรี้ยวกราด สบถคำหยาบคายออกมาไม่หยุด และพูดจาในเชิงเหยียดหยามคนขับ หลังจากจำใจจ่ายเงินไปแล้ว เขายังพูดทิ้งท้ายด้วยประโยคที่รุนแรงว่า “เดี๋ยวต่อยให้ตายเลย”

ชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า แม้ในจีนจะมีกระแสชาตินิยมแบนสินค้าและวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่กำลังคุกรุ่น แต่กลับยังมีอินฟลูเอนเซอร์หรือนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก เดินทางไปญี่ปุ่นเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์ในลักษณะป่วนหรือสร้างสถานการณ์ขัดแย้งอยู่บ่อยครั้ง

คู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง 2 กิโลฯ 1,800 เยน

หลังจากคลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไป คอมเมนต์จากชาวเน็ตทั่วโลกต่างหลั่งไหลเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมดังกล่าวอย่างดุเดือด เสียงส่วนใหญ่มองว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าละอายมาก อีกทั้งเป็นการไม่เคารพสถานที่ที่มาเยือน เช่น

“พวกคอมมิวนิสต์นี่มันแย่ที่สุดในโลกจริง ๆ ไอนิสัยที่คิดว่าตัวเองมีสิทธิ์เหนือคนอื่นเนี่ย มันน่าละอายสิ้นดี ฉันรู้สึกเห็นใจคนจีนดี ๆ ที่อุตส่าห์หนีออกมาเพื่อจะมีชีวิตเสรีอย่างคนปกติ แต่กลับต้องมาพลอยมัวหมองไปด้วย เพราะเงาทะมึนที่พวกซอมบี้โดนล้างสมองพวกนี้สร้างเอาไว้”

“ทำไมพวกเขาถึงทำตัวหยาบคายกันขนาดนี้ มันเหมือนกับว่าพวกเขากำลังเอาความเครียดจากการถูกกดขี่และแรงกดดันที่ต้องเจอในประเทศตัวเองมาลงที่คนอื่นชัด ๆ จะทำนิสัยพรรค์นี้ก็กลับไปทำในประเทศตัวเองนู่นไป”

“แท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง ถ้าสู้ราคาไม่ไหว แนะนำให้ไปนั่งรถไฟแทน”

“ตกลงเขาโดนโกงจริง ๆ หรือว่ามันเป็นราคาปกติอยู่แล้ว?”

“อีกอย่างนะ ที่พวกเขามีทัศนคติแบบนี้ ก็เพราะแท็กซี่ในจีนชอบจ้องจะโกงเวลาเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติ ลูกค้าหลายคนเคยเล่าให้ฟังว่า แท็กซี่ที่นั่นชอบอ้างว่าไม่มีเงินทอนบ้างล่ะ หรือไม่ก็พยายามจะไม่กดมิเตอร์บ้างล่ะตอนอยู่ที่จีน”คู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นราคาแพง 2 กิโลฯ 1,800 เยน-2ชาวเน็ตคอมเมนต์หลังคู่รักจีนด่าแท็กซี่ญี่ปุ่นแพง

