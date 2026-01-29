ข่าวต่างประเทศ

คลิปหลุด CEO เริงรัก ลูกน้องสาว เสียงครางดังลั่นออฟฟิศ ก่อนถูกปลดบอร์ดบริหารทั้งคู่

คลิปหลุด เจ้าของบริษัท เริงรัก ลูกน้องสาว ดีกรีอินฟลูฯ ชื่อดังที่มีผู้ติดคามกว่า 2 แสน กลางออฟฟิศ ฝ่ายชายลั่น “ผิดเองที่ล้ำเส้น” พร้อมยุติบทบาททันที

กำลังเป็นข่าวฉาวที่ทำเอาวงการอสังหาริมทรัพย์และสื่อออนไลน์ในสิงคโปร์ร้อนระอุ เมื่อบริษัทชื่อดังอย่าง Property Lim Brothers ต้องเผชิญกับวิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ หลังมีคลิปหลุดของ หลิน เว่ยเจี๋ย (Lin Weijie) หนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท กำลังมีความสัมพันธ์ลับ ๆ แบบเผ็ดร้อนกับ เกรซ แทน (Grayce Tan) รองประธานฝ่ายการตลาด และยังเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีผู้ติดตามเฉียด 2 แสนคน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า คลิปวิดีโอฉาวดังกล่าวถูกแอบถ่ายเอาไว้ที่บริเวณหน้าห้องทำงานที่มีประตูกระจกสีดำปิดอยู่ โดยมีเสียงร้องครวญครางดังทะลุออกมาจากห้องนั้น จนคนที่อยู่ด้านนอกต้องก้มมองลอดช่องประตูเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นภายในนั้น

คลิปฉาวดังกล่าว ปรากฎภาพของ หลิน เว่ยเจี๋ย เดินถือทิชชู่เปียกออกมาจากห้องก่อนจะย้อนกลับเข้าไปอีกครั้งและท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ได้เดินออกจากบริษัทไปพร้อมกัน ตามที่กล้องวงจรปิดในอาคารบันทึกไว้ได้

แรงกดดันมหาศาลทำให้ทางบริษัทต้องออกมาเคลื่อนไหวถึงปมคลิปสัมพันธ์สวาทระหว่าง เจ้าของบริษัท กับ ลูกน้องสาว รายนี้ในทัน โดยมีการแคปข้อความในเว็บ Reddit ที่อ้างว่าเป็นจดหมายขอโทษของหลิน เว่ยเจี๋ย ถึงพนักงานทุกคน ที่ระบุว่า “ผมทำผิดพลาดส่วนตัว และล้ำเส้นในสิ่งที่ไม่ควรล้ำเส้น ขณะนี้กำลังเร่งเยียวยาความรู้สึกของครอบครัว และขอยุติบทบาทในบริษัททันที ทั้งของตัวเองพร้อมลูกน้องสาว”

คลิปหลุด เจ้าของบริษัท เริงรัก ลูกน้องสาว ดีกรีอินฟลูฯ ชื่อดัง กลางออฟฟิศ-1

แม้ทางต้นสังกัดจะยังไม่มีคำแถลงอย่างเป็นทางการต่อสาธารณะ แต่หน้าเว็บไซต์แสดงรายชื่อผู้บริหารของบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น โดยลบชื่อของ หลิน เว่ยเจี๋ย และ เกรซ แทน ออกไปจากรายชื่อบอร์ดบริหาร ขณะที่โซเชียลมีเดียของฝ่ายหญิงก็ถูกปิดเป็นส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว เพื่อหลีกหนีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ต

ท่ามกลางเสียงสาปแช่งเรื่องศีลธรรมที่ส่งผลกระทบต่อภรรยาและบุตรของทั้งคู่ กลับมีชาวเน็ตอีกกลุ่มตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องนี้ว่า “เหตุการณ์นี้อาจเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงลบ” เพื่อสร้างกระแสให้โครงการใหม่ของบริษัทหรือไม่ ซึ่งในตอนนี้ก็ยังคงเป็นประเด็นที่คนทั้งเกาะสิงคโปร์ถกเถียงกันอย่างไม่จบสิ้น

คลิปหลุด เจ้าของบริษัท เริงรัก ลูกน้องสาว ดีกรีอินฟลูฯ ชื่อดัง กลางออฟฟิศ-2

อ้างอิงจาก : ettoday

