สธ. จับตาการแพร่ระบาดอีโบลาใกล้ชิด ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุข จับตาการแพร่ระบาดอีโบลาใกล้ชิด ยังไม่พบผู้ป่วยในประเทศไทย ชี้ไม่ได้แพร่กระจายง่ายเหมือนโรคโควิด-19
นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ประกาศให้การระบาดของโรค “อีโบลา” (Ebola) ในจังหวัดอิตูริ ทางตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ดีอาร์คองโก) เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระดับนานาชาติ รัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังตามประกาศดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า โรคอีโบลาเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มีความรุนแรงสูง ติดต่อผ่านเลือดและสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น เลือด น้ำลาย อาเจียน อุจจาระ หรือสารคัดหลั่งอื่น ๆ โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง การแพร่เชื้อส่วนใหญ่มักเกิดในครอบครัว บุคลากรทางการแพทย์ หรือผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยและศพผู้เสียชีวิต และไม่ได้แพร่กระจายง่ายทางอากาศแบบโรคหัดหรือโควิด 19 ปัจจุบันยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย สำหรับอาการเริ่มต้นของโรคอาจคล้ายไข้ทั่วไป เช่น ไข้สูง อ่อนเพลีย ปวดเมื่อย คลื่นไส้ อาเจียน และในบางรายอาจมีเลือดออกผิดปกติ หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โรคอาจมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง แต่ด้วยลักษณะของโรคที่ผู้ติดเชื้อมักมีอาการชัดเจน ทำให้สามารถติดตามผู้สัมผัส แยกกัก และควบคุมโรคได้ง่ายกว่าโรคติดเชื้อทางอากาศบางชนิด
“รัฐบาลกำชับกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลรักษา ระบบห้องแยกโรค อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และความพร้อมด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อรองรับหากพบผู้ป่วยสงสัยในอนาคต ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณสุขอย่างใกล้ชิด หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างความตื่นตระหนก และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ” นางสาวพลอยทะเล กล่าว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก
- โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก มีสาเหตุจากอะไร ภัยร้ายสุดอันตรายตระกูลเดียวกับอีโบลา
- ข่าวบิดเบือน! ไวรัสฮันตา ถึงประเทศไทย กรมควบคุมโรค ยันไม่พบการแพร่ระบาด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: