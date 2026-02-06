“กัน จอมพลัง” สร้างบังเกอร์ 5 หลัง รองรับทหารได้พันนาย พร้อมส่งตู้คอนเทนเนอร์
กัน จอมพลัง สร้างบังเกอร์ 5 หลัง รองรับทหารได้พันนาย พร้อมส่งตู้คอนเทนเนอร์ 50 ตู้ เสริมความแข็งแรง วางเป็นรั้วพื้นที่ชายแดน
กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ไฮไลท์ใหม่ที่บ้านหนองจาน บังเกอร์ 5 หลังขนาดใหญ่มหึมา มูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ ร่วมกับ FC กันจอมพลังสร้สร้างเสร็จเรียบร้อยครับ ตั้งติดถนน k5 สามารถจุทหารด้านในถึง 300คน ต่อบังเกอร์ แข็งแรงมากขุดลึกลงไปใต้ดินครึ่งหนึ่งแข็งแรงทนทาน
หากเกิดเหตุรอบหน้าทหารสามารถอยู่ตรงนี้ได้ประมาณ 1500 คน และที่สำคัญถ่ายรูปสวยผมนำรถของสแกมเมอร์เขมรขึ้นมาตั้งไว้บนบังเกอร์ครับ”
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า กัน จอมพลัง ยังได้จัดตู้คอนเทนเนอร์ 50 ตู้ เตรียมนำไปส่งยังชายแดน บ้านทมอดา เพื่อวางเป็นรั้ว เสริมความมั่นคง และป้องกันจุดเสี่ยง ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน และเพิ่มแนวป้องกันในจุดเสี่ยง โดยจะนำตู้คอนเทนเนอร์ไปจัดวางเป็นแนวต่อเนื่องตลอดแนวชายแดนในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งคาดว่าจะช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ชายแดนได้เป็นอย่างดี
