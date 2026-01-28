ข่าว

กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เติมของได้สบายๆ

เผยแพร่: 28 ม.ค. 2569 14:23 น.
กัน จอมพลัง เปิดภาพเขมรขุดคูเลต ยาวหลายกิโลฯ เชื่อมต่อบังเกอร์ เติมของได้สบายๆ ยืนยันฝั่งตนก็เร่งทำ ไม่แพ้เขมรเหมือนกัน

นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เขมรทำไวจัดเมื่อวานก่อนบังเกอร์ ติดถนนวันนี้ด้านหลังขุดคูเลตแบบยุทธวิธีซ้อนอีกชั้น ตามภาพจะซิกแซกไปมาถือว่าทําดีเปะ ระยะทางที่ทำบังเกอร์และคูเลทคาดว่าต่อเนื่องไปหลายกิโล อันนี้เป็นการเรียนรู้บทเรียนของทหารเขมร คือการเชื่อมต่อและส่งกําลังแต่ละบังเกอร์ รอบที่แล้วยังไม่ดีนัก รอบนี้มีการขุดคูเลตไว้ด้านหลังและปีนขึ้นมาเข้าบังเกอร์ได้หนีได้เติมของได้สบายๆ ตอนนี้เขมรก็เร่งทํา ผมก็เร่งทํา เช่นกัน”

ก่อนจะเขียนตั้งคำถามว่า “ทุกคนคิดว่าจะมีรอบ 3 ไหมครับ”

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ กองทัพเรือ ระบุถึงกรณีทหารกัมพูชาขุดคูเลต ตรงข้ามพื้นที่บ้านสามหลัง จ.ตราด ใน 3 พื้นที่ บ้านท่าเส้น บ้านหนองรี บ้านชำรากว่า เขาดำเนินการในพื้นที่ของเขา สถานการณ์ขณะนี้เป็นการวางกำลังเผชิญหน้ากับทหารไทย โดยทหารกัมพูชาได้ขุดคูเลตเพิ่มเติมตลอดแนวยาวประมาณกว่า 1 กิโลเมตรขนานไปกับการวางกำลังของฝ่ายไทย เกิดขึ้นภายหลังหยุดยิงแล้วซึ่งฝ่ายกัมพูชาเข้ามาปรับปรุงฐานที่มั่น ซึ่งห่างจากคูเลตของไทยประมาณ 500 เมตร

แต่ยืนยันว่าฝ่ายไทยยังอยู่ในยุทธภูมิที่ได้เปรียบ และไม่ได้มีการลุกล้ำเข้ามาฝ่ายไทย เขาดำเนินการในพื้นที่ของเขา

