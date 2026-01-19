ข่าว

“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า

เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 15:53 น.
53

กัน จอมพลัง โพสต์โชว์เข็มทรงคุณค่า เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โคตรภูมิใจ หลังได้รับการเสนอชื่อจากกรมทหารที่ 12 หลังทำประโยชน์ให้ทหาร

กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “ผมโคตรภูมิใจเลยครับ ผมได้รับการเสนอชื่อ จากกรมทหารที่12ให้ได้รับเข็มทรงคุณค่า

โดยมีเนื้อหา กองทัพภาคที่ 1 ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กันจอมพลัง เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับและประดับเครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษ

ทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หน่วยทหารผ่านกิตติมศักดิ์ จึงขอมอบใบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อเป็นเกียรติ พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่มัพภาคที่ 1

ขอบคุณที่มอบสิ่งนี้ให้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้ผมนะครับ สิ่งนี้เป็นเครื่องย้ําเตือนว่า มาถูกทาง สิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์กับทหารจริงๆ ผมจะทําต่อไปให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณทุกกําลังใจ ขอบคุณที่รักกันครับ”

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

