“กัน จอมพลัง” โพสต์รูปสุดภูมิใจ กรมทหารที่ 12 เสนอชื่อรับเข็มทรงคุณค่า
กัน จอมพลัง โพสต์โชว์เข็มทรงคุณค่า เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โคตรภูมิใจ หลังได้รับการเสนอชื่อจากกรมทหารที่ 12 หลังทำประโยชน์ให้ทหาร
กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กเปิดเผยว่า “ผมโคตรภูมิใจเลยครับ ผมได้รับการเสนอชื่อ จากกรมทหารที่12ให้ได้รับเข็มทรงคุณค่า
โดยมีเนื้อหา กองทัพภาคที่ 1 ขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า กันจอมพลัง เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับและประดับเครื่องหมาย แสดงความสามารถพิเศษ
ทหารพรานจู่โจมกิตติมศักดิ์และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หน่วยทหารผ่านกิตติมศักดิ์ จึงขอมอบใบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อเป็นเกียรติ พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่มัพภาคที่ 1
ขอบคุณที่มอบสิ่งนี้ให้ เพื่อเป็นกําลังใจในการทํางานให้ผมนะครับ สิ่งนี้เป็นเครื่องย้ําเตือนว่า มาถูกทาง สิ่งที่ผมทําเป็นประโยชน์กับทหารจริงๆ ผมจะทําต่อไปให้ดีที่สุดครับ ขอบคุณทุกกําลังใจ ขอบคุณที่รักกันครับ”
