ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายเรียก “พลากร” ผู้สมัคร สส. เพื่อไทย เอี่ยวเว็บพนัน
ตำรวจไซเบอร์ ออกหมายเรียก พลากร พิมพะนิตย์ ผู้สมัคร สส. พรรคเพื่อไทย จ.กาฬสินธุ์ ฐานความผิดเกี่ยวข้องกับเว็บพนัน
กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 ได้ทำหนังสือถึง ผกก.สภ.ยางตลาด ขอความร่วมมือส่งหมายเรียกผู้ต้องหา ครั้งที่ 1 ถึง นายพลากร พิมพะนิตย์ มาดำเนินคดี
ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนัน ผ่านเว็บไซต์พนันออนไลน์ ในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน เป็นการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์, ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน”
หลังเจ้าพนักงานตำรวจฝ่ายสืบสวน พ.ต.ท.ชนทัช วุฒิภัทรโสภณ ได้ร้องทุกข์กล่าวโทษมอบคดีให้ดำเนินคดีกับ นายพลากร พิมพะนิตย์ ซึ่งมีทะเบียนราษฎร์อยู่ใน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
พนักงานสอบสวนจึงขอความร่วมมือช่วยดำเนินการจัดส่งหมายเรียกให้แก่ผู้ต้องหาด้วย โดยให้ผู้ต้องหามาพบพนักงานสอบสวน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 เวลา 13.00 น. หากผู้ต้องหาไม่ยินยอมรับหมายเรียก หรือขัดข้องส่งหมายไม่ได้ด้วยเหตุประการใดก็ดี ขอให้ท่านปิดหมาย บันทึกภาพ และแจ้งเหตุขัดข้องให้ทราบด้วย ที่กลุ่มงานสอบสวน บก.สอท.3 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สำหรับ พลากร พิมพะนิตย์ นั้น เป็นผู้สมัคร สส.เขต 2 จ.กาฬสินธุ์ พรรคเพื่อไทย
