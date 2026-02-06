“ดร.เจษฎ์” ฉะยับ พรรคประชาชน ก็อปท่าเต้น “พรรครักชาติ” ลั่นละเมิดลิขสิทธิ์
“ดร.เจษฎ์” ฉะยับ “วิโรจน์” พรรคประชาชน ลอกเลียนแบบท่าเต้นหาเสียง ชี้เป็นลิขสิทธิ์นาฏกรรม อาจเข้าข่ายละเมิด แถมเจตนาตัดกระแส
รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกฯ พรรครักชาติ กล่าวถึงพรรคประชาชน หลังนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ ทำท่าเต้นขณะปราศรัยใหญ่ที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับท่าเต้นของพรรครักชาติที่ใช้หาเสียง
ดร.เจษฎ์ กล่าวว่า “วันนี้คุณด้อยค่าทุกสิ่ง ตัวแทนคุณบอกว่ามีตัวตน ไม่เต้น ไม่รำ แต่คุณลอกเลียนแบบการเต้นของพรรครักชาติ ใครๆ ก็รู้กันทั่วโลกว่ามันคือการเต้นของพรรครักชาติ คุณคิดจะอาสาไปเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ กฎหมายง่ายๆ คุณยังไม่รู้เลย
คุณรู้มว่าการเต้นเป็นนาฏกรรม เป็นลิขสิทธิ์ของพวกเรา 5 คน ของพรรครักชาติ แล้วมก็มีสิทธิของนักแสดงของพวกเรา 5 คนด้วย คุณกำลังละเมิดต่อกฎหมาย
บรรดาน้องๆ คนทั้งหลายที่ทำคัฟเวอร์ด้วยเจตนาดี เราไม่ว่าอะไรหรอกครับ แต่พวกคุณพรรคประชาชน พวกด้อมส้ม คุณทำด้วยเจตนาดีจริงเหรอ คุณตั้งใจจะตัดกระแสพวกเรา พรรคใหญ่โตโอฬารของพวกคุณ คุยไปทั่วโลก เดินทางกันไปถึงต่างประเทศ เอาเงินที่ไหนมา
คุณกลับจะตัดกระแสพวกเราด้วยวิธีนี้ แบบนี้มันไม่ได้เรียกว่า ไม่ได้ด้วยเล่ห์เอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยกลก็เอาด้วยโกงเหรอครับ ถ้าคุณจะคิดฝากอนาคตไว้กับคนเหล่านี้ คิดให้จงหนักนะครับ คุณจะเลือกยังไงก็แล้วแต่ แต่วันข้างหน้าถ้ามีความวิบัติมาสู่ คุณจะต้องโทษตัวเองเท่านั้น ไม่ใช่โทษคนอื่นครับ”
