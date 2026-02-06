“สุริยะ” รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก “เบน สมิธ” จริง โต้ใช้ลำเลียงกระสุน
สุริยะ รับซื้อเครื่องบิน 862 ล้าน จาก เบน สมิธ จริง แต่ถือครองสัดส่วนมูลค่า 30 ล้าน โต้ใช้ลำเลียงกระสุน ใช้งานครั้งสุดท้าย 11 ปีที่แล้ว
จากกรณีที่ เพจ CSI LA โพสต์ข้อตวามเฟซบุ๊กระบุว่า “วงในส่งข้อมูลว่า มีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ชื่อย่อ Big ส
ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบน สมิท มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 100 ล้าน ล่าสุดสายข่าวแจ้งว่า เครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่าง ๆในทางภาคเหนือและอีสาน
จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเส้นทางการได้มาของ Private Jet ของ Big ส ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่า” ก่อนที่จะมีการชี้เป้ามายัง นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ นั้น
ล่าสุดสำนักข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานว่า นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรมว.คมมาคม กล่าวว่า ซื้อเครื่องบินจากเบน สมิธ จริง มูลค่ารวมกว่า 862 ล้านบาท โดยถือครองสัดส่วนมูลค่า 30 ล้านบาท ส่วนที่เหลือเป็นของคนในครอบครัว
นายสุริยะ กล่าวว่า โดยซื้อเครื่องบินมาในเดือน ส.ค.2567 และใช้ทำภารกิจต่างๆ ในระหว่างดำรงตำแหน่ง รมว.คมนาคม และใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อเดือน พ.ย.2568 รายละเอียดการถือครองทรัพย์สินส่วนนี้ ยื่นแสดงต่อ ป.ป.ช.ตามระเบียบและกฎหมายทุกประการ
นายสุริยะ กล่าวว่า ตอนนั้นอยากได้เครื่องบินและมีการพูดคุยกับเพื่อน จนเพื่อนแนะนำว่า เบน สมิธ กำลังจะขาย เลยนำไปสู่การซื้อขาย เรื่องมีแค่นั้น ประเด็นที่ถูกกล่าวว่าเครื่องบินดังกล่าวลำเลียงกระสุนทางการเมืองหรือเงินไปยังพื้นที่เป้าหมายทางภาคเหนือและภาคอีสานนั้น เป็นการโจมตีและกล่าวหาทางการเมืองในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เพื่อทำลายความเชื่อมั่น ยืนยันไม่ใช่เรื่องจริงแน่นอน เพราะใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อต้นเดือน 11 ปีที่แล้ว
“ผมรู้จักกับเบน สมิธ ในฐานะผู้ซื้อผู้ขายเท่านั้น ซื้อขายกันอย่างถูกต้องตรงไปตรงมา ไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาคดีความต่างๆ ที่เบน สมิธ กำลังเผชิญ ประเด็นสำคัญในการโจมตีเชิงชี้นำ มีสาเหตุจากเรื่องการเมืองและเพราะเป็นชื่อของเบน สมิธ” นายสุริยะกล่าว
