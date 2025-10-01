เจอพระฉี่ม่วง อ้างบิณฑบาตเจอยาบ้าเลยเก็บแบ่งกันเสพ สึกเกือบครึ่งวัด
เจอพระฉี่ม่วง ขณะลงพื้นที่ตรวจสอบในนครนายก อ้างไม่ได้ซื้อแต่บิณฑบาตเจอยาบ้าเลยเก็บแบ่งกันเสพในวัด สึกเกือบครึ่งวัด
นายธนวัฒน์ ปิ่นแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมนายบรรพต รัตนเกตุ นายอำเภอบ้านนาฝ่ายปกครองบ้านนา กอ.รมนจังหวัดนครนายกและสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดให้เป็นวัดสีขาวปลอดยาเสพติดในเขตอำเภอบ้านนารวม 4 วัด มีพระทั้งหมด 25 รูป ที่ให้ความร่วมมือในการตรวจหาสารเสพติดในครั้งนี้
อย่างไรก็ตามในระหว่างตรวจสอบพบพระลูกวัดแห่งหนึ่งใน ต.เขาเพิ่ม อ.บ้านนา จ.นครนายก ซึ่งวัดนี้มีพระทั้งหมด 7 รูปและมี 3 รูปมั่วสุมยาเสพติด ทราบชื่อ พระจักรพงษ์ พระวิวัฒน์ และพระยศกร
โดยระหว่างการหาสารเสพติดพระจักรพงษ์ทำท่าทีมีพิรุธ เหมือนคนเสพยา ฝ่ายปกครองจึงได้ถามว่าเสพมาเมื่อไหร่และไปเอายามาจากไหน พระจักรพงษ์ตอบว่าไม่ได้ซื้อมาจากไหน ตนเองบิณฑบาตเจอยาบ้าเลยเก็บมาเสพและแบ่งให้พระที่วัดเสพด้วยกัน เจ้าหน้าที่ปกครองถึงกับงงและยิ้มอย่างรู้กันว่าพระใช้มุกเดิมๆ เคยเจอแบบนี้มาแล้ว
จากนั้นจึงให้พระวินยาธิการได้ทำการสึกและได้นำตัวพระทั้ง 3 รูปส่งพนักงานสอบสวนที่ สภ.บ้านนา เพื่อส่งเข้ารับการบำบัดและขยายผลต่อไป
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แค่ถวายเห็ด! สีกา ยันไม่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้ง พบย่องเข้ากุฏิเจ้าอาวาสกลางดึก
- สึกพระเสพยาบ้า ถึงกับผงะ ค้นกุฎิเจอยาบำรุงท่านชาย ถุงยางเพียบ
- จับสึก เจ้าอาวาสเสพยาบ้าคากุฏิ อ้างสวดมนต์คล่อง-รับกิจนิมนต์ไม่เหนื่อย
ติดตาม The Thaiger บน Google News: