ลูฟวร์ เปิดภาพ มงกุฎจักรพรรดินี ได้รับความเสียหาย จากเหตุโจรกรรม
พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ เปิดภาพ มงกุฎจักรพรรดินีเออเฌนี ได้รับความเสียหาย จากเหตุโจรกรรมเมื่อเดือนตุลาคม โชคดีสามารถซ่อมแซมได้
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ได้เปิดภาพมงกุฎสมเด็จพระจักรพรรดินีเออเฌนี ที่ได้รับความเสียหาย สืบเนื่องจากเหตุโจรกรรมเมื่อเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา
โดยทางพิพิธภัณฑ์ กล่าวว่า มงกุฎได้รับความเสียหายอย่างหนัก หลังจากที่โจรพยายามนำมันออกมาผ่านช่องแคบที่พวกเขาเลื่อยเจาะไว้บนตู้กระจกจัดแสดง
มงกุฎชิ้นนี้สูญเสีย นกอินทรีทองคำ 1 ตัวจากทั้งหมด 8 ตัว ที่ใช้ประดับ แต่ยังคงมี มรกตครบทั้ง 56 เม็ด และ เพชรยังอยู่เกือบครบ โดยหายไปเพียง 10 เม็ด จากทั้งหมด 1,354 เม็ด ก่อนที่จะทำมงกุฎดังกล่าวตกขณะหลบหนี ทั้งนี้เคราะห์ดีที่ว่าทางพิพิธภัณฑ์สามารถซ่อมแซมและคืนสภาพได้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่
สำหรับการโจรกรรมดังกล่าวนั้น กลุ่มโจร 4 คน ก่อเหตุบุกปล้นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โดยเจาะเข้าไปในห้องแสดงงานศิลปะที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ และขโมยเครื่องประดับประวัติศาสตร์ 8 ชิ้น ซึ่งรวมถึงสร้อยคอที่จักรพรรดินโปเลียนมอบให้กับพระมเหสี โดยใช้เวลาแค่ 8 นาที
อัยการเปิดเผยว่าอ้างอิงจากภัณฑารักษ์ ระบุว่ามูลค่าอัญมณีที่ถูกขโมยไปนั้นมีมูลค่า 3 พันล้านบาท (88 ล้านยูโร) ซึ่งแม้ว่ามูลค่าจะมหาศาล แต่สิ่งที่เสียหายกว่าคือความสูญเสียทางมรดกประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส
