การรถไฟไทย เข้าแจ้งความไรเดอร์ ถูกรถไฟเฉี่ยวเจ็บ หลังลงไปยืนฉี่ เอาผิดข้อหา เดินในเขตรถไฟ เป็นเหตุให้ขบวนรถไฟเฉี่ยวชน
จากกรณีที่รถไฟเฉี่ยวชนคนที่บริเวณเลียบทางรถไฟมักกะสัน ถ.กำแพงเพชร 7 ใกล้สถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน บริเวณใกล้เคียงโรงแรมเมอร์เคียว เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 รายนั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เปิดเผยว่า ขณะนี้ตัวแทนของนายสถานีรถไฟได้เข้ามาแจ้งความไรเดอร์ดำเนินคดีในข้อหา “เดินในเขตรถไฟ เป็นเหตุให้ขบวนรถไฟเฉี่ยวชน” แล้ว ซึ่งต้องดำเนินการสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากนี้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร
ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้ยังพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล และยังไม่มีญาติของไรเดอร์ มาแสดงตัวแต่อย่างใด
ทั้งนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทย เคยได้ออกแถลงถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่า อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการเดินรถ แต่ เหตุการณ์นี้เกิดจากการกระทำโดยประมาทของผู้บาดเจ็บ ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณริมถนน จากนั้นได้ “ปีนข้ามแนวแบริเออร์กั้น” ซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางที่แบ่งแยกชัดเจนระหว่างถนนกับเขตทางรถไฟ เพื่อเดินเข้าไปยืนปัสสาวะในพื้นที่ของทางรถไฟในระยะกระชั้นชิด รวมทั้งขบวนรถไฟเปิดหวู๊ดเตือน เมื่อขบวนรถไฟซึ่งเป็นพาหนะขนาดใหญ่และมีระยะเบรกยาววิ่งมาถึง จึงไม่สามารถหยุดรถได้ทันท่วงที ทำให้เกิดการเฉี่ยวชนขึ้น
