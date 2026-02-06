ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ร้อง กกต. สอบ “สุริยะ” ปมเครื่องบินหรู ใช้หาเสียงหรือไม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 11:41 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 11:41 น.
74

เรืองไกร ยื่นหนังร้อง กกต. สอบ สุริยะ รุ่งเรืองกิจ ปมเครื่องบินหรู ใช้หาเสียงหรือไม่ รวมไปถึงใช้เพื่ออะไร ไปที่ไหนมาบ้าง

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ กกต. รีบทำการตรวจสอบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ บุคคลที่พรรคเพื่อไทยเสนอชื่อให้เป็นแคนดิเดทนายกรัฐมนตรี และผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 ว่ามีการใช้เครื่องบินเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการหาเสียง หรือไม่ ได้แจ้งการใช้เครื่องบินดังกล่าวทุกครั้ง หรือไม่ และมีการใช้เครื่องบินไปในทางที่อาจจะเข้าข่ายฝ่าฝืน พรป.การเลือกตั้ง สส. มาตรา 73 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในหนังสือต้องโยงข้อมูลจากเว็บไซต์ ป.ป.ช. มาให้ กกต. ตรวจสอบด้วย โดยมีคำร้องเป็นข้อๆ ดังนี้

ข้อ 1. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ข่าว หัวข้อ เพจดังแฉนักการเมืองระดับ รมต. ชื่อย่อ ‘บิ๊ก ส.’ ซื้อเครื่องบินหรู 800 ล้าน แต่แจ้ง ป.ป.ช. เพียง 30 ล้าน ลงข่าวไว้ดังนี้

“5 กุมภาพันธ์ 2569 – เพจ CSI LA โพสต์ภาพเครื่องบินพร้อมข้อความระบุว่า วงในส่งข้อมูลว่า มีนักการเมืองไทยระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่ง ชื่อย่อ Big ส ซื้อเครื่องบินส่วนตัว Gulfstream G550 จาก เบน สมิท มูลค่าจริงราว 800 ล้านบาท ผ่อนเดือนละ 100 ล้าน แต่แจ้งต่อ ป.ป.ช. ว่าซื้อมาเพียง 30 ล้านบาท บนตัวเครื่องยังมีอักษรย่อชื่อ-นามสกุล SRJ

ล่าสุดสายข่าวแจ้งว่า เครื่องบินลำนี้ถูกใช้งานบินลำเลียงกระสุนไปยังเป้าหมายต่างๆ ในทางภาคเหนือและอีสาน

จึงขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยตรวจสอบเส้นทางการได้มาของ Private Jet ของ Big ส ว่าได้มาอย่างถูกต้องหรือไม่ และมีความเชื่อมโยงกับนายทุนเทาหรือขบวนการผิดกฎหมายหรือเปล่า”

ข้อ 2. จากข้อเท็จจริงตามข่าวดังกล่าว มีเหตุต้องไปตรวจดูบัญชีทรัพย์สิน ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม วันที่ 24 กันยายน 2568 พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ นายสุริยะ แจ้งว่ามียานพาหนะ 1 รายการ เป็นเครื่องบิน Gulfstream G550 ได้มาวันที่ 17 ก.ย. 2567 มูลค่า 30,000,000 บาท โดยไม่มีการแจ้งรายจ่ายรายการนี้แต่อย่างใด

ข้อ 3. เมื่อย้อนไปตรวจดูบัญชีทรัพย์สิน ของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ยื่นต่อ ป.ป.ช. กรณีพ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย วันที่ 6 ก.ย. 2567 พบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง คือ นายสุริยะ แจ้งว่ามียานพาหนะ 1 รายการ เป็นเครื่องบิน Gulfstream G550 ไม่ระบุวันที่ได้มา แต่แจ้งเป็น (ค่ามัดจำ) มูลค่า 30,000,000 บาท โดยไม่มีการแจ้งรายจ่ายรายการนี้แต่อย่างใด

ข้อ 4. จากข้อมูลการยื่นบัญชีทรัพย์สิน ต่อ ป.ป.ช. จึงมีข้อสังเกตว่า ราคามัดจำกับราคาเครื่องบินเท่ากัน จึงควรตรวจสอบว่าราคาเครื่องบินมีมูลค่าตลาดที่แท้จริงเท่าใด เพราะในข่าวแจ้งมูลค่าถึง 800 ล้านบาท แต่แจ้ง ป.ป.ช. ไว้เพียง 30 ล้านบาท โดยในวันที่พ้นตำแหน่งประธานกรรมการฯ เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2567 ได้แจ้งว่าเป็นค่ามัดจำเครื่องบิน 30 ล้านบาท และในวันที่พ้นตำแหน่งรองนายกฯ แจ้งว่า ได้เครื่องบินมาเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2567 มูลค่าเครื่องบิน 30 ล้านบาท ซึ่งอาจต่ำกว่าราคาตลาดมาก จึงมีข้อสังเกตที่ควรตรวจสอบว่า การแจ้งราคาเครื่องบินเป็นไปตามความจริง หรือไม่ แต่ยังไม่พบว่า ป.ป.ช. ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วหรือไม่

ข้อ 5. เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง สส. ในวันที่ 8 ก.พ. ศกนี้ กรณี ข้อเท็จจริงตามข่าวข้างต้น จึงมีเหตุอันควรขอให้ กกต. เข้าตรวจสอบการใช้เครื่องบินดังกล่าวโดยด่วนว่า มีการใช้ในการหาเสียงหรือไม่ มีการใช้ไปทั้งหมดที่ครั้ง ไปที่ไหนบ้าง และมีการใช้ไปในทางที่มิชอบตาม พรป.การเลือกตั้ง สส. มาตรา 73 และมาตราอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือไม่

ข้อ 6. กรณี จึงมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องขอให้ กกต. รีบใช้ข้อเท็จจริงตามข่าวเข้าตรวจสอบเครื่องบินดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ข้อ 7. อนึ่ง ขอให้ กกต. ส่งข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้ ไปให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปด้วย ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 221

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

