สาวนักเดินทาง แชร์เคล็ดลับ “หาแฟนชั่วคราว” เที่ยวทั่วโลกประหยัดงบ ล่าสุดเช็กอินไทย

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 11:46 น.
สาวนักเดินทางจากโรมาเนีย แชร์เคล็ดลับเที่ยวประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราว
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz

สาวโรมาเนียวัย 34 ปี เผยเคล็ดลับเที่ยวรอบโลกแบบประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราวผ่านแอปฯ หาคู่ ล่าสุดเดินทางถึงไทยเมื่อ 1 ก.พ. 69 หวังหาหนุ่มเจ้าบ้านพาทัวร์และช่วยเซฟงบอาหาร-ที่พัก

สำหรับเธอคนนี้ การสะสมคนรักอาจจะทำได้ง่ายพอๆ กับการสะสมตราประทับในพาสปอร์ต… พบกับเรื่องราวของ ออร์โซลยา โลรินซ์ (Orsolya Lorincz) สาวนักเดินทางวัย 34 ปี จากโรมาเนีย ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลจากการเปิดเผยเคล็ดลับการเดินทางแบบ Solo Traveler สุดแปลกแหวกแนว นั่นคือการหา แฟนชั่วคราว (Temporary Boyfriend) ในทุกประเทศที่เธอไปเยือน

สูตรลับฉบับสาวโสด ลงเครื่องปุ๊บ ปัดแอปปั๊บ

ออร์โซลยา เปิดใจผ่านสื่อ Jam Press ถึงเทคนิคเฉพาะตัวนี้ว่า ทันทีที่เธอล่อนจอดในประเทศใหม่ เธอจะเปิดแอปพลิเคชันหาคู่ (Hinge) เพื่อเฟ้นหาหนุ่มเจ้าถิ่นทันที โดยเธอยืนยันว่าเธอ “จริงใจและตรงไปตรงมา” กับหนุ่มๆ เหล่านั้นเสมอเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์

“ฉันหาหนุ่มท้องถิ่นที่โอเคกับการเป็นแฟนชั่วคราวได้ค่อนข้างเร็วนะ ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์จะกินเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าฉันอยู่ในประเทศนั้นนานแค่ไหน” เธอกล่าว

ออร์โซลยา โลรินซ์ เปิดเผยวิธีการหาแฟนชั่วคราวในทุกประเทศที่เธอไปเที่ยว
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz

หลังจากเริ่มออกเดินทางคนเดียวมาตั้งแต่ปี 2016 (หลังลาออกจากงานและขายอพาร์ตเมนต์ทิ้ง) ออร์โซลยา พบว่าวิธีนี้ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้มหาศาล “เขาจะอาสาพาฉันเที่ยว ทำมื้อเช้าให้ทาน เลี้ยงเครื่องดื่มและอาหาร หรือบางครั้งฉันก็ได้พักที่บ้านเขาฟรีๆ ด้วยถ้าเคมีเราเข้ากันได้ดี”

ออร์โซลยา ย้ำว่า ไม่ได้หวังเกาะใครกินฟรีเพื่อให้ได้ทริปหรูหรา แต่เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและการมีไกด์ส่วนตัวมากกว่า ข้อดีที่สุดคือ หนุ่มเจ้าถิ่นเหล่านี้ช่วยให้เธอรอดพ้นจาก “กับดักนักท่องเที่ยว” และพาไปรู้จักสถานที่ลับๆ หรือประเพณีท้องถิ่นที่บริษัททัวร์เข้าไม่ถึง

การใช้แอปหาคู่เพื่อหาแฟนชั่วคราวช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz

ดราม่า? ไม่สน! ขอแค่ได้ใช้ชีวิตอิสระ

แม้เทคนิคของออร์โซลยาอาจจะฟังดูขัดใจใครหลายคน แต่เธอมองว่านี่คือการเปิดกว้างทางความคิด เธอหวังว่าการออกมาพูดเรื่องนี้จะช่วยให้สังคมมองว่า “การที่ผู้หญิงจะมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบนี้ ควรเป็นเรื่องปกติ”

หลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีหนุ่มๆ จากทั่วโลกทักข้อความ DM มาเสนอตัวขอเป็นไกด์และแฟนชั่วคราวให้เธอเพียบ!

สาวเที่ยว กินดื่มฟรี โดยการมีหนุ่มเจ้าถิ่นพาไปท่องเที่ยว
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz

ล่าสุด! เช็กอิน “ประเทศไทย” หนุ่มไทยเตรียมตัว (หรือเตรียมใจ) ให้พร้อม! เพราะความเคลื่อนไหวล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นว่า เธอเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมกับระบุแคปชั่นสั้น ๆ ที่นิยามความเป็นไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า…

“A little bit of peace, a little bit of chaos” (ความสงบสุขนิดหน่อย ผสมกับความวุ่นวายอีกเล็กน้อย)

งานนี้ต้องจับตาดูกันว่า ทริปเมืองไทยของเธอจะได้ “แฟนชั่วคราว” คนไหนมาทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีพาทัวร์สยามเมืองยิ้ม!

ออร์โซลยา ยืนยันว่าเธอจริงใจในการหาความสัมพันธ์ชั่วคราว
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : New York Post, @orsolya.lorinczz

ทริปล่าสุดของเธอในประเทศไทยสร้างกระแสให้หนุ่มๆ ทั่วโลกสนใจ
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz
ออร์โซลยา หวังให้สังคมเปิดกว้างเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของผู้หญิง
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz
การพักฟรีที่บ้านหนุ่มเจ้าถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทาง
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz
สาวนักเดินทางเผยเคล็ดลับการเดินทางคนเดียวที่ประหยัดงบ
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz
การมีแฟนชั่วคราวช่วยให้เธอหลีกเลี่ยงกับดักนักท่องเที่ยว
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz
ออร์โซลยา ยืนยันว่าเธอจริงใจในการหาความสัมพันธ์ชั่วคราว
ภาพจาก : @orsolya.lorinczz

เผยแพร่: 06 ก.พ. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 06 ก.พ. 2569 11:46 น.
