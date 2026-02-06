สาวนักเดินทาง แชร์เคล็ดลับ “หาแฟนชั่วคราว” เที่ยวทั่วโลกประหยัดงบ ล่าสุดเช็กอินไทย
สาวโรมาเนียวัย 34 ปี เผยเคล็ดลับเที่ยวรอบโลกแบบประหยัดด้วยการหาแฟนชั่วคราวผ่านแอปฯ หาคู่ ล่าสุดเดินทางถึงไทยเมื่อ 1 ก.พ. 69 หวังหาหนุ่มเจ้าบ้านพาทัวร์และช่วยเซฟงบอาหาร-ที่พัก
สำหรับเธอคนนี้ การสะสมคนรักอาจจะทำได้ง่ายพอๆ กับการสะสมตราประทับในพาสปอร์ต… พบกับเรื่องราวของ ออร์โซลยา โลรินซ์ (Orsolya Lorincz) สาวนักเดินทางวัย 34 ปี จากโรมาเนีย ที่กำลังเป็นกระแสไวรัลจากการเปิดเผยเคล็ดลับการเดินทางแบบ Solo Traveler สุดแปลกแหวกแนว นั่นคือการหา แฟนชั่วคราว (Temporary Boyfriend) ในทุกประเทศที่เธอไปเยือน
สูตรลับฉบับสาวโสด ลงเครื่องปุ๊บ ปัดแอปปั๊บ
ออร์โซลยา เปิดใจผ่านสื่อ Jam Press ถึงเทคนิคเฉพาะตัวนี้ว่า ทันทีที่เธอล่อนจอดในประเทศใหม่ เธอจะเปิดแอปพลิเคชันหาคู่ (Hinge) เพื่อเฟ้นหาหนุ่มเจ้าถิ่นทันที โดยเธอยืนยันว่าเธอ “จริงใจและตรงไปตรงมา” กับหนุ่มๆ เหล่านั้นเสมอเกี่ยวกับสถานะความสัมพันธ์
“ฉันหาหนุ่มท้องถิ่นที่โอเคกับการเป็นแฟนชั่วคราวได้ค่อนข้างเร็วนะ ส่วนใหญ่ความสัมพันธ์จะกินเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับว่าฉันอยู่ในประเทศนั้นนานแค่ไหน” เธอกล่าว
หลังจากเริ่มออกเดินทางคนเดียวมาตั้งแต่ปี 2016 (หลังลาออกจากงานและขายอพาร์ตเมนต์ทิ้ง) ออร์โซลยา พบว่าวิธีนี้ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าได้มหาศาล “เขาจะอาสาพาฉันเที่ยว ทำมื้อเช้าให้ทาน เลี้ยงเครื่องดื่มและอาหาร หรือบางครั้งฉันก็ได้พักที่บ้านเขาฟรีๆ ด้วยถ้าเคมีเราเข้ากันได้ดี”
ออร์โซลยา ย้ำว่า ไม่ได้หวังเกาะใครกินฟรีเพื่อให้ได้ทริปหรูหรา แต่เน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารและการมีไกด์ส่วนตัวมากกว่า ข้อดีที่สุดคือ หนุ่มเจ้าถิ่นเหล่านี้ช่วยให้เธอรอดพ้นจาก “กับดักนักท่องเที่ยว” และพาไปรู้จักสถานที่ลับๆ หรือประเพณีท้องถิ่นที่บริษัททัวร์เข้าไม่ถึง
ดราม่า? ไม่สน! ขอแค่ได้ใช้ชีวิตอิสระ
แม้เทคนิคของออร์โซลยาอาจจะฟังดูขัดใจใครหลายคน แต่เธอมองว่านี่คือการเปิดกว้างทางความคิด เธอหวังว่าการออกมาพูดเรื่องนี้จะช่วยให้สังคมมองว่า “การที่ผู้หญิงจะมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบนี้ ควรเป็นเรื่องปกติ”
หลังจากเรื่องราวของเธอถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีหนุ่มๆ จากทั่วโลกทักข้อความ DM มาเสนอตัวขอเป็นไกด์และแฟนชั่วคราวให้เธอเพียบ!
ล่าสุด! เช็กอิน “ประเทศไทย” หนุ่มไทยเตรียมตัว (หรือเตรียมใจ) ให้พร้อม! เพราะความเคลื่อนไหวล่าสุดในอินสตาแกรมของเธอ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นว่า เธอเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว พร้อมกับระบุแคปชั่นสั้น ๆ ที่นิยามความเป็นไทยไว้ได้อย่างน่าสนใจว่า…
“A little bit of peace, a little bit of chaos” (ความสงบสุขนิดหน่อย ผสมกับความวุ่นวายอีกเล็กน้อย)
งานนี้ต้องจับตาดูกันว่า ทริปเมืองไทยของเธอจะได้ “แฟนชั่วคราว” คนไหนมาทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีพาทัวร์สยามเมืองยิ้ม!
ขอบคุณข้อมูลจาก : New York Post, @orsolya.lorinczz
