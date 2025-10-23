ข่าวดาราบันเทิง

หนิง ปณิตา ยุติพรีเซ็นเตอร์ ปมอาหารเสริมพบสารอันตราย ชี้ความปลอดภัยสำคัญที่สุด

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 10:49 น.
หนิง ปณิตา ยันยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy หลังผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพบสารไซบูทรามีน

‘หนิง ปณิตา’ แจงชัด ยุติบทบาทพรีเซ็นเตอร์ Ozy แล้ว ชี้ผลิตภัณฑ์ที่พบสารไซบูทรามีมีนเป็นสูตรเก่า ปัจจุบันไม่เกี่ยวข้องแล้ว

จากกรณีที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบสารไซบูทรามีน (Sibutramine) มีผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิตในผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Ozy จากเพจ FACEBOOK ชื่อร้าน Phyteney & Kionu789 ลดน้ำหนัก by WL (โอซี ลดน้ำหนัก สูตรดารา) ล่าสุด ทางบริษัทผู้ผลิตและ หนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ อดีตพรีเซ็นเตอร์ออกมาชี้แจงเพื่อไม่มห้เกิดความเข้าใจผิดในวงกว้าง

ล่าสุด OZY Thailand ออกมาแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ระบุว่า “ประกาศชี้แจงจาก บริษัท แกรนด์วันเดอร์ จำกัด บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ ยุติบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ‘โอซี’ (Ozy) เลขสารบบอาหาร 76-1-17557-5-0300 ซึ่งผลิตโดย บริษัท สามเกลอ โปรดักส์ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2567 เป็นต้นมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ และ คุณหนิง ปณิตา พัฒนาหิรัญ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอีกต่อไป

ขอให้ผู้บริโภค ตรวจสอบชื่อบริษัท และเลขสารบบอาหารบนฉลากทุกครั้ง ก่อนซื้อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิด และเพื่อความปลอดภัยของท่านเอง”

บริษัท แกรนด์วันเดอร์ จำกัด แจง หนิง ปณิตา ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอาหารเสริม
ภาพจาก Facebook : OZY Thailand

ขณะที่ หนิง ปณิตา ชี้แจงมุมของตนเองผ่านเฟซบุ๊ก Ning Panita เผยว่า “จากกรณีข่าวที่มีการตรวจพบสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์ “Ozy” เมื่อบริษัทผู้ผลิตเกิดปัญหา บริษัท แกรนด์วันเดอร์ (GW) ได้ตัดสินใจ ยุติบทบาทการเป็นตัวแทนจำหน่าย และหนิงในฐานะ พรีเซนเตอร์ เช่นกัน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2567 เป็นต้นมา

การตัดสินใจครั้งนั้น ไม่ได้เกิดจากการ ‘ตัดขาด’ หรือ ‘ปัดความรับผิดชอบ’ แต่เกิดจาก ความห่วงใย และความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคทุกคน หนิงตระหนักดีว่า ‘ความปลอดภัยของผู้บริโภคคือสิ่งสำคัญที่สุด’ และหนิงตั้งใจในงานทุกงานของหนิงมาก q ตั้งแต่มีประเด็นเรื่องการลักลอบใส่สารไซบูทรามีน บริษัทแกรนด์วันเดอร์ ได้ยกเลิกการเป็นพรีเซนเตอร์ และตัวแทนจำหน่าย Ozy ทันที เพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่า ‘เรายืนอยู่ข้างความปลอดภัยของลูกค้า’ เสมอ

ข่าวที่เกิดขึ้น ณ ตอนนี้ เป็นผลิตภัณฑ์สูตรเก่า ซึ่งหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างไร ปัจจุบัน บริษัท แกรนด์วันเดอร์ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตรใหม่ OZY TRIPLE S ภายใต้โรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน และผ่านการรับรองจาก อย. ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บริโภคทุกคน จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและปลอดภัยที่สุf

ขอให้ทุกคน ตรวจสอบข้อมูล และฉลากให้ถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งเพราะ ‘สุขภาพและความปลอดภัยของลูกค้าทุกคน’ คือสิ่งที่หนิงให้ความสำคัญที่สุดเสมอค่ะ ขอความกรุณา อย่านำชื่อ หรือรูปภาพของหนิง ไปใช้ในเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาติ นำมาซึ่งการเสียชื่อเสียงที่ตั้งใจทำงานมาตลอดมิเช่นนั้นจะดำเนินการตามกฏหมายทุกกรณี”

หนิง ปณิตา แจงชัดกรณีพบสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์ Ozy
ภาพจาก Facebook : Ning Panita
แถลงการณ์จาก OZY Thailand - GW บริษัท
ภาพจาก Facebook : OZY Thailand

