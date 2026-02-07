ข่าวต่างประเทศ

ถกสนั่น สาวเที่ยวรอบโลก หาแฟนชั่วคราว แลกกินฟรี-มีไกด์ส่วนตัว จบปุ๊บแยกทาง

สาวโรมาเนียเที่ยวรอบโลกสุดล้ำใช้แอปฯ หาแฟนชั่วคราว

สาวโรมาเนีย แชร์ทริกเที่ยวรอบโลกสุดล้ำ ใช้แอปฯ หาแฟนชั่วคราว แลกกินฟรี-มีไกด์ส่วนตัว ยันแฟร์ทั้งคู่ จบปุ๊บแยกทาง หนุ่ม ๆ ทั่วโลกแห่ทักแชตเสนอตัวเพียบหวังอาสาดูแล

การเที่ยวคนเดียว หรือ Solo Traveler อาจเป็นฝันของใครหลายคนที่ต้องการความอิสระ แต่สำหรับ ออร์ซอลยา โลรินซ์ สาวนักเดินทางรายนี้ เธอยกระดับการเที่ยวคนเดียวไปอีกขั้น ด้วยกลยุทธ์สุดแพรวพราวที่เปลี่ยนจากการเดินเหงา ๆ มาเป็นการมีนุ่มท้องถิ่นคอยดูแลเทกแคร์แทบทุกฝีก้าว แถมยังช่วยประหยัดงบในกระเป๋าได้อย่างเหลือเชื่อ

ออร์ซอลยา โลรินซ์ หญิงสาววัย 34 ปี ชาวโรมาเนีย เปิดเผยเทคนิคการท่องเที่ยวแบบไม่เหมือนใครผ่านบทสัมภาษณ์กับ Jam Press ซึ่งเธอนิยามวิธีนี้ว่าเป็นวิธีการอันชาญฉลาดในการได้รับอาหารฟรีและเข้าถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริง

เธอลาออกจากงานประจำและขายอพาร์ตเมนต์เพื่อมาเที่ยวรอบโลกตั้งแต่ปี 2016 เล่าว่า ทันทีที่เธอเดินทางถึงประเทศใหม่ เธอจะเริ่มปัดแอปพลิเคชันหาคู่ (Hinge) เพื่อเฟ้นหาชายหนุ่มที่พร้อมจะมาเป็น “แฟนชั่วคราว” ให้กับเธอ

หนุ่ม ๆ เหล่านี้มักจะทำอาหารเช้าให้ ซื้อเครื่องดื่มและอาหารเลี้ยงเธอตลอดทริป หากคุยกันแล้วถูกคอ เธอก็อาจจะได้ไปพักที่บ้านของฝ่ายชาย ซึ่งเป็นข้อดีที่ทำให้ตนไม่ต้องง้อทัวร์ เพราะแฟนชั่วคราวจะพาพิกัดลับหรือแนะนำประเพณีท้องถิ่นที่บริษัททัวร์เข้าไม่ถึง ทำให้ไม่ต้องไปกระจุกตัวอยู่กับกับดักนักท่องเที่ยว

สำหรับระยะเวลาคบหาจะอยู่ที่ประมาณ 1 สัปดาห์หรือขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เธออยู่ในประเทศนั้น ๆ เมื่อตนบินออกจากประเทศ ความสัมพันธ์ก็จบลง

หลายคนอาจมองว่าวิธีนี้เป็นการเอาเปรียบ แต่ออร์ซอลยายืนยันว่าเธอจริงใจและเปิดเผยกับคู่เดตตั้งแต่ต้น ซึ่งตนหาหนุ่มท้องถิ่นที่โอเคกับสถานะชั่วคราวได้ค่อนข้างเร็ว และพวกเขาก็ยินดีที่จะดูแลเธอ พร้อมย้ำว่า “ฉันไม่ได้ใช้พวกเขาเพื่อแลกทริปเที่ยวฟรี แต่เป็นเหมือนการแลกมื้ออาหารฟรีและไกด์นำเที่ยวมากกว่า ฉันจะหยุดเจอพวกเขาเมื่อฉันเดินทางออกจากประเทศนั้น”

หลังจากที่เธอโพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับแฟนชั่วคราวลงในโซเชียลมีเดีย ปรากฏว่ากล่องข้อความ (DM) ของเธอแทบแตก เพราะมีหนุ่ม ๆ จากทั่วโลกส่งข้อความเสนอตัวอยากเป็นไกด์และแฟนชั่วคราวให้เธอ หากตนแวะไปเที่ยวที่ประเทศของพวกเขา

อย่างไรก็ดี ออร์ซอลยา โลรินซ์ ทิ้งท้ายว่า การออกมาพูดเรื่องนี้ เพราะอยากจะช่วยทำให้เรื่องที่ผู้หญิงมีอิสระในการใช้ชีวิตแบบนี้กลายเป็นเรื่องปกติในสังคม

