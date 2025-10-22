นอกใจแฟน? “รัน ทากาฮาชิ” ถูกแฉต่อเนื่อง แอบนัดเจอดารา AV ตัวท็อป ทั้งที่มีแฟนอยู่แล้ว
โดนสื่อบ้านเกิดแฉอย่างต่อเนื่อง สำหรับ รัน ทากาฮาชิ ที่ล่าสุดมีรายงานว่า เขาแอบไปนัดเจอกับดาราหนัง AV ตัวท็อป ที่มีผู้ติดตามกว่า 1 ล้านคน แถมเพิ่งมาไทยหมาดๆ
ก่อนหน้านี้ (22 ตุลาคม) นิตยสาร “ชูคัน บุนชุน” (Weekly Bunshun) ของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า รัน ทากาฮาชิ (Ran Takahashi) นักวอลเลย์บอลซูเปอร์สตาร์ กำลังคบหาดูใจกับอินฟลูเอนเซอร์สาวรายหนึ่งอยู่ ซึ่งก็คือ อูกะ (uka) สาวอินฟลูวัย 26 ปี ที่มียอดผู้ติดตามบนอินสตากรม 1.5 แสนคน
ล่าสุด ชูคัน บุนชุน ได้มีการเปิดเผยภาพถ่ายที่เป็นหลักฐานว่า นักตบลูกยางหนุ่มได้ใช้เวลาอยู่กับผู้หญิงอีกหนึ่งคน แถมยังเป็นนักแสดงหนังผู้ใหญ่ตัวท็อปของวงการ นั่นก็คือ “ไซกะ คาวาคิตะ (Saika Kawakita)” โดยทั้งสองคนได้มีการนัดพบและค้างคืนที่โรงแรม จนทำให้เกิดข้อสงสัยว่านี่เป็นการ “คบซ้อน” หรือ “นอกใจ” ของ รัน ทากาฮาชิ
แน่นอนว่าเมื่อเรื่องนี้ถูกเปิดเผย ก็มีขาวเน็ตแดนปลาดิบเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกออนไลน์ของญี่ปุ่น แต่จนถึงตอนนี้ตัวของ รัน ทากาฮาชิ ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงใดๆ เกี่ยวกับประเด็นนี้
อ้างอิง : bunshun.jp
