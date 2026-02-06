ดูดวง

5 ราศี ปากพารวย! งานเจรจา-ค้าขาย ปิดจ็อบไว ลูกค้าโอนไวจนงง

เผยแพร่: 07 ก.พ. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 03 ก.พ. 2569 16:49 น.
52
ดูดวงวันนี้ 7 2 69

5 ราศีที่ “ปาก” ทำงานหนักแล้วรวยเละ ยิ่งพูดยิ่งได้ตังค์ ลูกค้าหลงคารมจนกดโอนแบบไม่ลังเล พูดเป็นเงินเป็นทองของจริง

วันนี้พามาเช็กพลังดาวพุธ (ดาวแห่งการเจรจา) ที่กำลังส่องแสงเจิดจ้า ส่งผลให้ 5 ราศี ต่อไปนี้ มีวาจาเป็นอาวุธระดับทำลายล้าง! ไม่ใช่การพูดไปเรื่อย แต่เป็นการพูดแล้ว “ได้เงิน” พูดแล้ว “ปิดการขาย” ใครที่ทำอาชีพค้าขาย นายหน้า ตัวแทนประกัน หรือต้องดิลงานลูกค้า เตรียมเปิดแอปฯ ธนาคารรอแจ้งเตือนเงินเข้าได้เลย เพราะช่วงนี้ปากคุณศักดิ์สิทธิ์มาก พูดอะไรลูกค้าก็เชื่อ พยักหน้ายอมจ่ายง่ายๆ จนคุณเองยังงง!

1. ราศีเมถุน

ยืนหนึ่งเรื่องปากพารวยต้องยกให้ชาวเมถุน! ช่วงนี้สมองแล่นปรู๊ดปร๊าด ไหวพริบดีเยี่ยม คุณสามารถพลิกแพลงสถานการณ์เก่งมาก ลูกค้าถามอะไรตอบได้หมด แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ลื่นไหล ยิ่งถ้าเป็นการขายของออนไลน์ หรือไลฟ์สด บอกเลยว่าลูกค้า F กันรัวๆ เพราะลีลาการพูดของคุณมันสนุก น่าติดตาม จนคนดูยอมควักกระเป๋าจ่ายเพราะชอบคนขายล้วนๆ

2. ราศีพฤษภ

ชาวพฤษภมีเสน่ห์ที่ “น้ำเสียง” และความนิ่งที่ดูน่าเชื่อถือ ช่วงนี้วาจาของคุณจะมีความขลัง พูดน้อยแต่ต่อยหนัก ไม่ต้องตะโกนขายแข่งกับใคร แค่พูดความจริงด้วยความจริงใจ แนะนำสินค้าหรือบริการด้วยความหวังดี ลูกค้าจะสัมผัสได้ถึงความจริงใจนั้นและตัดสินใจโอนทันที เป็นช่วงที่คำพูดของคุณมีน้ำหนักมาก ใครทำสัญญาเจรจาธุรกิจ จะสำเร็จแบบ 100%

3. ราศีกันย์

การขายของชาวกันย์คือ “Knowledge is King” ช่วงนี้คุณทำการบ้านมาดีมาก อธิบายสรรพคุณ ตอบข้อโต้แย้งได้เคลียร์ชัดทุกจุด ไม่มีติดขัด ความเป็นมืออาชีพของคุณจะไปกระตุ้นความมั่นใจของลูกค้า ทำให้เขารู้สึกว่าคุ้มค่าที่จะจ่าย เป็นช่วงกอบโกยของคนที่ต้องพรีเซนต์งานขายโปรเจกต์ใหญ่ หรือขายสินค้าราคาสูง

4. ราศีตุลย์

ดาวศุกร์ส่องประกาย! ชาวตุลย์ช่วงนี้มี “สาริกาลิ้นทอง” ลงประทับ คุณมีศิลปะในการโน้มน้าวใจขั้นเทพ ใช้คำพูดหวานหู ไพเราะ และรู้จักประนีประนอม ลูกค้าที่กำลังโมโหหรือลังเล พอเจอคารมของคุณเข้าไปจะใจอ่อนยวบยาบ กลายเป็นยอมตกลงเซ็นสัญญา หรือซื้อเพิ่มแบบงงๆ เป็นจังหวะดีมากในการเจรจาต่อรองผลประโยชน์

5. ราศีธนู

ชาวธนูไม่ได้ขายแค่สินค้า แต่คุณขาย “ไลฟ์สไตล์” และ “พลังงานบวก” ช่วงนี้คุณพูดด้วยความอิน ความแพชชั่นที่มันล้นออกมาทางแววตาและน้ำเสียง ทำให้คนฟังรู้สึกตื่นเต้นและอยากมีส่วนร่วม ใครขายคอร์สเรียน ขายทัวร์ หรือขายประกัน จะปิดยอดได้ถล่มทลาย เพราะคุณทำให้ลูกค้ามองเห็นภาพความสำเร็จในอนาคตได้ชัดเจน

คำแนะนำส่งท้าย

เมื่อ “ปากพารวย” แล้ว สิ่งสำคัญคือต้อง “รักษาคำพูด” (Sincerity) ครับ ดวงช่วงนี้มาไวไปไว การซื่อสัตย์กับสิ่งที่พูดออกไป จะเปลี่ยนจากลูกค้าขาจรให้กลายเป็นลูกค้าขาประจำที่โอนไวตลอดไป







