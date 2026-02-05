สาวระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายโป๊ะ ‘แอบไปจำนำ’ ชาวเน็ตถกสนั่น “กตัญญู” หรือ “ถูกโกง”
สาวโพสต์ระบาย แม่ยืมทองไปใส่ สุดท้ายรู้ความจริง ‘แอบไปจำนำ’ ถามโซเชียล ผิดไหมที่จะโกรธ? ชาวเน็ตเมนต์ถก “กตัญญู” หรือ “ถูกโกง”
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569 เฟซบุ๊กของสาวรายหนึ่งโพสต์ระบาย และปรึกษาปัญหาภายในครอบครัวผ่านกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า กระทู้ปักหมุด สาวเจ้าของโพสต์ถามความเห็นจากสมาชิกในกลุ่มว่า “แม่ยืมทองไปใส่ช่วงปีก่อน ขอคืนไม่ให้คืน ยื้อมาเรื่อยๆพอวันนี้รู้ว่าแม่เอาไปจำนำ อาทิตก่อน ผิดมากมั้ยคะ ที่เราจะโกรธและโมโห”
ทันทีที่เรื่องนี้ถุกโพสต์ลงในกลุ่ม ไม่นานนักชาวเน็ตต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์กันอย่างมากมาย ซึ่งเสียงถูกแตกออกไปหลายฝั่ง ทุกคนต่างมาถกกันระหว่างความกตัญู กับ ความถูกต้อง
“ถ้าเป็นผมนะ ก็ถือว่าให้แม่ ไปเลย แต่…ไม่ได้ให้เฉย ๆ นะติดแบล็คลิสด้วย แฟร์ ๆ ไม่มีครั้งหน้ากับคนที่ ไม่มีสัจจะ ไม่เว้น แม้แต่แม่, ถือว่าให้แม่ไปก็แล้วกันครับ แม่เราเอง โกรธได้ โมโหได้ แต่อย่านาน อย่าไปถืออะไรมากมาย แม่เลี้ยงดูเรามา หมดเยอะกว่านี้ แต่ให้ระวังในคราวต่อไป ก็อย่าให้ยืมสิ่งของมีค่าอีก ไม่ใช่ว่างกนะ แต่ครั่งนี้เรารู้แล้วว่า แม่ไม่สามารถรักษาสิ่งของไว้ได้”
อีกคอมเมนต์ที่ไปในทางเดียวกันระบุว่า “แม่พูดว่า ยืม คือยืม เราโกรธไม่ผิด เพราะแม่ไม่ทำตามที่พูด” และ “ไม่ผิดครับ หลายคนบอกว่าให้แม่เลย (แต่อย่าลืมว่าบางคนก็อยากได้ให้ของขวัญตัวเองกว่าจะหามาได้ ) รักแม่ก็อีกเรื่อง ส่วนอยาก ได้เป็นของขวัญให้ตัวเองก็เรื่อง ต่อให้แม่อยากได้แม่ก็ต้องแยกให้ออก ระหว่างยื่มกับให้ แม่ต้องเป็นคนยุติธรรมตรงไปตรงมา อย่าลืมว่าแม่คือคนที่ลูกนับถือที่สุดอย่าทำให้ลูกต้องไม่ไว้ใจ”
ส่วนอีกมุมหนึ่งก็อยากให้เจ้าของโฑสต์อย่าถือโทษโกรธแม่ของตัวเอง “ถ้าเป็นแม่เรา เราไม่โกรธค่ะ ยินดีด้วยซ้ำที่ได้ช่วยเหลือแม่ตอนเดือดร้อน เพราะแม่ช่วยเหลือเรามากกว่าราคาทองนั้นอีก”
อ้างอิงจาก : FB กระทู้ปักหมุด
