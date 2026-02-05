แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง
แท็กซี่สารภาพข่มขืนนักศึกษาสาว ม.ดัง เมาหลับบนรถแท็กซี่ ขณะกลับจากสถานบันเทิง อ้างไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิง
พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. นำกำลังเข้าจับกุม นายสังวาล อายุ 51 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญาพระโขนง ที่ จ.110/2569 ลงวันที่ 3 ก.พ. 2569 ในข้อหา “ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถชัดขึนได้,ลักทรัพย์ในเวลา กลางคืน” โดยสามารถจับกุมตัวได้ในพื้นที่ แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากที่ ผู้เสียหาย เป็นนักศึกษาสาว มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้เข้ามาขอความช่วยเหลือ พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล รอง ผกก.ดส.บช.น. โดยให้การว่าตนได้ไปเที่ยวร้านเหล้าแห่งหนึ่ง ย่านรัชโยธิน คืนวันเกิดเหตุได้เรียกแท็กซี่คันดังกล่าว ช่วงเวลา 03.00 น. ได้บอกคนขับให้มุ่งหน้าไปถนนเอกมัย เพื่อจะไปหาเพื่อน จากนั้นก็ไม่รู้สึกตัว
จนกระทั่งเช้า เวลา 07.00 น. พบว่าตัวเองอยู่ในสภาพเปลือย ที่ม่านรูดแห่งหนึ่งในพื้นที่ย่านคลองตัน จึงแน่ใจว่าน่าจะถูกล่วงละเมิดทางเพศ จึงได้เข้าแจ้งความที่ สน.คลองตัน และเข้าตรวจร่างการที่ รพ.ตำรวจ พร้อมขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตร. เพื่อเร่งรัดให้ตามจับกุมคนร้าย
กระทั่งสืบสวนพบที่อยู่ผู้ต้องหา จึงได้นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น จนสามารถเข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้
จากการสอบสวนนายสังวาล ให้การยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าวันเกิดเหตุไม่รู้ผีห่าซาตานตัวไหนเข้าสิงตนเอง จึงได้ลงมือกระทำแบบนั้นไป เบื้องต้นได้คุมตัวนำส่งพนักงานสอบสวน สน.คลองตัน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
