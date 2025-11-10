ข่าว

โรงแรมดังสุโขทัย โร่แถลง ปมไดร์เป่าผมหาย หลังลูกค้าโวย ถูกกล่าวหาเป็นขโมย

Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 09:31 น.
โรงแรมดังสุโขทัย โร่แถลง ปมไดร์เป่าผมหาย หลังลูกค้าโวย ถูกกล่าวหาเป็นขโมย

โรงแรมดังสุโขทัย ออกแถลงชี้แจงดราม่าลูกค้าโวยถูกกล่าวหาขโมยไดร์เป่าผม ยืนยันพนักงานไม่ได้ค้นกระเป๋าเอง แต่เป็นการขอความร่วมมือตามขั้นตอน พร้อมขออภัยในความไม่สบายใจ

จากกรณีดราม่าที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียล หลังจากมีผู้เข้าพักรายหนึ่งโพสต์คลิปและข้อความระบายความรู้สึกไม่พอใจ ที่ถูกพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.สุโขทัย กล่าวหาว่าขโมยไดร์เป่าผมไป ซึ่งผู้เข้าพักเล่าว่า ได้จองห้องที่แพงที่สุดของโรงแรม แต่กลับต้องมาเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เสียความรู้สึกอย่างมาก

โดยทางผู้เข้าพักอ้างว่า ถูกแม่บ้านยืนยันเสียงแข็งว่ามีไดร์เป่าผมอยู่ในห้องก่อนเข้าพัก แต่เมื่อหาไม่เจอ กลับถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเอาไป ทำให้รู้สึกเหมือนถูกตราหน้าว่าเป็นขโมยท่ามกลางสายตาคนจำนวนมากที่มาร่วมงานแต่งงานในโรงแรม

จนกระทั่งเมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ด้านโรงแรมที่กำลังเป็นประเด็นดังกล่าว ได้ออกมาชี้แจงผ่านเพจของโรมแรมว่า

ขอขอบพระคุณสำหรับการแบ่งปันประสบการณ์ของท่าน โรงแรม XXX ยังคงยึดมั่นในมาตรฐานสูงสุดด้านการบริการ การให้เกียรติในความเป็นส่วนตัว และการดูแลเอาใจใส่แขกผู้เข้าพักทุกท่านอย่างดีที่สุด

ข้อความแถลงการณ์จากทางโรงแรม
คำชี้แจงจากโรงแรมแห่งหนึ่งใน จ.สุโขทัย

ในกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทีมงานของเราได้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานของโรงแรม เมื่อมีการตรวจเช็กห้องพักและพบว่าสิ่งของบางรายการสูญหายระหว่างการตรวจเช็กเอาต์ตามปกติ ในกระบวนการดังกล่าว ทีมงานได้แจ้งแขกผู้เข้าพักด้วยความเคารพและขอความร่วมมือในการตรวจสอบสิ่งของส่วนตัว แขกได้ให้ความร่วมมืออย่างดี โดยพนักงานมิได้มีการค้นกระเป๋าด้วยตนเองหรือกดดันใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งกระบวนการดำเนินไปด้วยความระมัดระวังและให้เกียรติอย่างเต็มที่

แม้ว่าสิ่งของดังกล่าวจะไม่สามารถค้นพบได้ เรารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อความไม่สบายใจที่อาจเกิดขึ้น และตระหนักดีว่าสถานการณ์เช่นนี้อาจสร้างความรู้สึกอ่อนไหว โดยเฉพาะเมื่อเกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ ขณะนี้ทางโรงแรมได้ดำเนินการทบทวนและเสริมสร้างมาตรการด้านความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าแขกทุกท่านจะได้รับความรู้สึกปลอดภัย ได้รับการเคารพ และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดเสมอ

โรงแรม XXX ยังคงมุ่งมั่นในการมอบบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นมิตร และมีความเป็นมืออาชีพแก่แขกทุกท่านอย่างต่อเนื่อง คำติชมของท่านมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับเรา และเราจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นแรงผลักดันในการยกระดับมาตรฐานการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 พ.ย. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 10 พ.ย. 2568 09:31 น.
61
Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

