เบียร์ เดอะวอยซ์ อวดเบื้องหลัง เซตภาพเซ็กซี่ในรถ ขาวออร่าทุกจุด แซ่บไม่แผ่ว

เบียร์ เดอะวอยซ์ สปอยล์ Photobook เล่ม 2

เบียร์ ภัสรนันท์ เมินดราม่าถูกแซะขายxxx ตอกกลับนิ่มๆ ภูมิใจทำเป็นธุรกิจ ดีกว่าโชว์ฟรี พร้อมสปอยล์ Photobook เล่ม 2 คอนเซปต์โซ่-แส้-กุญแจมือ เตรียมวางแผงเดือนนี้

หากจะเอ่ยชื่อถึงสาวสวยที่ครองพื้นที่สื่อและหัวใจหนุ่ม ๆ ได้อยู่หมัด นาทีนี้ต้องยกให้เบียร์ เดอะวอยซ์ หรือ ภัสรนันท์ อัษฎมงคล นักร้องสาวหน้าตุ๊กตาผู้มาพร้อมกับดาเมจทำลายล้างรุนแรง ด้วยผิวขาวออร่าสว่างวาบ รอยยิ้มหวานหยดย้อยลงตัวกับหุ่นสุดเซ็กซี่ขยี้ใจทำให้ทุกการเคลื่อนไหวเปรียบเสมือนงานศิลปะที่ดึงดูดสายตาได้เสมอ

ล่าสุด สาวเบียร์กลับมาทวงบัลลังก์ความฮอตอีกครั้งกับโปรเจกต์ที่แฟนคลับรอคอยอย่าง Photobook เล่ม 2 ถ่ายทำที่ Khao Yai Cowboy Horse Club เจ้าตัวขอจัดเต็มแบบจุก ๆ ยิ่งกว่าเดิม แต่ก็มิวายมีดราม่าเมื่อเจ้าตัวต้องเผชิญกับคอมเมนต์เชิงลบจากชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาแซะเรื่องการขายความเซ็กซี่ งานนี้สาวเบียร์จึงขอไม่อยู่เฉย ออกมาเปิดใจและตอกกลับประเด็นที่เกิดขึ้น

เธอเปิดเซตภาพเบื้องหลังการถ่ายทำผ่านเฟซบุ๊ก Bizcuitbeer พร้อมระบุแคปชั่นว่า “เบื้องหลังเล็กน้อยสำหรับ Photobook02 ค่ะ ตอนนี้เราก็ถ่ายกันมาได้ 60% แล้วนะคะ ยังเหลือคอนเซปต์ จึ้ง ๆ โซ่ แซ่ กุญแจมือ ที่ยังรออยู่ค่ะ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ จะถ่ายให้เสร็จภายในเดือนนี้ และเริ่มเข้าเล่มค่ะ

รายละเอียดการจอง สามารถจองได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นข้อความหรือทาง line OA แต่ถ้าอยากได้หนังสือพร้อมกับวิดิโอเบื้องหลัง แนะนำซื้อในแอพ Likey นะคะ”

หลังจากเผยภาพเบื้องหลัง ทำเอาแฟนคลับใจสั่นระรัวกับลุคที่ผสมผสานความไร้เดียงสาและความเร่าร้อนเข้าด้วยกันอย่างลงตัว นักร้องสาวมาในลุคผมดำลอนยาวสลวย ขับผิวขาวอมชมพูให้ดูโดดเด่น แต่งหน้าโชว์งานผิว แก้มแดงระเรื่อเหมือนตุ๊กตา พร้อมชุดบอดี้สูทลูกไม้ซีทรูสีม่วงพาสเทล ปักลายดอกไม้สุดละมุน ที่เผยให้เห็นสัดส่วนเว้าโค้งสุดเพอร์เฟกต์ ทั้งหน้าอกหน้าใจและเรียวขาขาวเนียน

งานนี้ตัดลุคหวานด้วยรองเท้าบูทหนังกลับสีน้ำตาล โพสต์ท่าบิดเอวอวดเรือนร่างอยู่ภายในรถยนต์คลาสสิกเบาะหนัง สร้างบรรยากาศวินเทจที่ดูแพงและเย้ายวนใจ

ก่อนหน้านี้ เบียร์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลียร์ใจและตอบโต้คอมเมนต์ด้านลบ โดยเฉพาะคำวิจารณ์จากผู้หญิงด้วยกันที่มองว่าการทำ Photobook คือการ ขายxxx เธอระบุชัดเจนว่า “เอาจริง ๆ เบียร์โคตรจะภูมิใจที่ตัวเองถ่ายเซ็กซี่อย่างน้อยก็ยังนำมาทำเป็นศิลปะเป็นชิ้นเป็นอันและเป็นธุรกิจที่ได้เงิน สงสารก็แต่พวกที่มาแซะถ่ายรูปชุดนอนเซกซี่ลงโซเชียลให้คนดูฟรี ๆ ยังไม่มีใครเอาเลย

และแน่นอนค่ะ ว่าเล่ม 2 มีเซอร์ไพรส์รอสำหรับลูกค้าที่ซื้อหนังสือ บอกเลยค่ะว่าคุ้มแน่นอน จุก ๆ ค่ะ ถ้าอยากได้ทั้งหนังสือและ วิดีโอเบื้องหลังแนะนำให้สั่งในแอพ Likey นะคะ แต่ถ้าซื้อหนังสืออย่างเดียวสามารถทักข้อความได้ค่ะ”

เบียร์ เดอะวอยซ์ โพสตืภาพโฟโต้บุ๊ก
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ เดอะวอยซ์ เบื้องหลังทำ Photobook-3
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ เดอะวอยซ์ เบื้องหลังทำ Photobook-6
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ เดอะวอยซ์ เบื้องหลังทำ Photobook-4
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ เดอะวอยซ์ เบื้องหลังทำ Photobook-7
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ เดอะวอยซ์ เบื้องหลังทำ Photobook
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer
เบียร์ ฟาดกลับคนแซะ ภูมิใจทำเป็นธุรกิจ
ภาพจาก Facebook : Bizcuitbeer

