“อนุทิน” ไม่กังวล หลัง “ฮุนมาเนต” บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร
อนุทิน ไม่กังวล หลัง ฮุน มาเนต บอกจะฟ้องไทย ข้อหารุกรานเขมร ยืนยันอยู่บนอธิปไตยของไทย กระทรวงต่างประเทศติดตามใกล้ชิด
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์หลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) จากที่นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แถลงขณะเยี่ยมผู้อพยพที่พื้นที่เขาพระวิหารว่า ประท้วงไทยใช้กำลังทหารละเมิดดินแดนกัมพูชานั้น
นายอนุทิน กล่าวว่า ตนยังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้ แต่ยืนยันว่าเราอยู่บนอธิปไตยของไทย ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศ มีการติดตามข่าวสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังทำหน้าที่ชี้แจงต่อองค์กรใดก็ตามที่มีข้อสงสัย และเคยบอกแล้วว่าฝ่ายไทยและกัมพูชา มีข้อตกลงหยุดยิง มีเงื่อนไขและข้อปฏิบัติต่างๆ อยู่แล้ว จึงไม่น่าจะมีข้อสงสัยใดอีก
ผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายกัมพูชา เหมือนจะพยายามสร้างเงื่อนไขให้เกิดขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า เราอย่าเป็นฝ่ายผิดสัญญา หรือผิดข้อตกลง ซึ่งเราก็ดำรงตนตามแนวทางนี้มาตลอด และสามารถกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นที่พึงพอใจของฝ่ายเรา
