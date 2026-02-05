แอปฯ SCB EASY แจ้ง ปิดระบบโอนเงินต่างประเทศชั่วคราว 7 ก.พ. 69 นี้

เตรียมวางแผนล่วงหน้า ไทยพาณิชย์แจ้งปิดระบบโอนเงินข้ามประเทศบนแอป SCB EASY ชั่วคราวช่วงตี 2 – ตี 4 วันเสาร์ที่ 7 ก.พ. 69 ส่วนบริการอื่นยังใช้งานได้ปกติ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ออกประกาศสำคัญถึงลูกค้าผู้ใช้บริการแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยแจ้งว่าจะมีการปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถทำธุรกรรมบางประเภทได้ในช่วงเวลาที่กำหนด
รายละเอียดการปิดปรับปรุงระบบ ทางธนาคารจะดำเนินการปรับปรุง “ระบบโอนเงินต่างประเทศ” บนแอปพลิเคชัน SCB EASY โดยมีกำหนดการดังนี้
- วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2569
- เวลา: 02:00 น. ถึง 04:00 น. (รวมระยะเวลา 2 ชั่วโมง)
ผลกระทบต่อผู้ใช้งาน ในช่วงวันและเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการ โอนเงินไปต่างประเทศ ผ่านแอป SCB EASY ได้
อย่างไรก็ตาม บริการและฟังก์ชันอื่น ๆ บนแอปพลิเคชันยังคงสามารถใช้งานได้ตามปกติ ทางธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอแนะนำให้ผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกรรมโอนเงินระหว่างประเทศ วางแผนการทำรายการล่วงหน้าก่อนถึงช่วงเวลาปิดปรับปรุงระบบ
