ญาติข้องใจ เงินเยียวยาแม่เด็ก 1.7 ล้าน เข้าบัญชีตา ส่วนหลานได้แค่ 2 แสน อ้างใช้หนี้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 11:04 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 11:04 น.
54
แม่เด็ก 10 ขวบดับ จากเหตุรถไฟชนเครน ปู่เลี้ยงมาแต่เล็กแต่เงินเยียวยา 1.7 ล้านเข้าบัญชีตา ได้รับแบ่งแค่ 2 แสน ญาติมึนทำอะไรไม่ถูก

จากกรณีรถไฟด่วนพิเศษที่ 21 ถูกเครนก่อสร้างถล่มทับที่ จ.นครราชสีมา ส่งผลให้หญิงสาววัย 28 ปี ชาว จ.บุรีรัมย์ เสียชีวิต ทิ้งให้ลูกชายวัย 10 ขวบ ต้องกำพร้าแม่ซ้ำอีกคน หลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปนานแล้ว ทำให้เด็กชายต้องกลายเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ โดยปัจจุบันอาศัยอยู่กับปู่และญาติฝั่งพ่อที่เลี้ยงดูมาตั้งแต่ยังเล็ก

ครอบครัวฝั่งปู่มีความหวังว่าเงินเยียวยาจากบริษัทและการรถไฟฯ จำนวน 1,700,000 บาท จะมาเป็นทุนการศึกษาและค่าเลี้ยงดูหลาน แต่กลับเกิดเรื่องราวสุดช้ำใจ เมื่อเงินก้อนดังกล่าวถูกโอนเข้าบัญชีของตา หรือพ่อของผู้เสียชีวิต ทั้งที่ความจริงแล้วทางฝั่งปู่เป็นผู้รับภาระเลี้ยงดูเด็กชายมาโดยตลอด

ลุงของเด็กชายเปิดเผยว่า หลังจากมีการประสานงานไป ทางฝั่งตาได้โอนเงินแบ่งมาให้เพียง 200,000 บาทเท่านั้น สร้างความมึนงงให้กับครอบครัวฝั่งปู่ที่มีอาชีพรับจ้างเป็นอย่างมาก เพราะไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไป

ด้านป้าของเด็กชาย เล่าทั้งน้ำตาว่า สงสารหลานจับใจ เคยลองถามหลานว่าอยากย้ายไปอยู่กับตาที่ได้รับเงินก้อนโตไปหรือไม่ แต่หลานยืนยันว่าไม่ไป ซึ่งป้าและปู่ก็ตั้งใจจะเลี้ยงดูหลานต่อไปจนโต แม้จะขาดเสาหลักอย่างแม่ที่เคยส่งเสียเงินทองมาให้

เด็กชายวัย 10 ขวบ ขณะรับเงินเยียวยา
YT/ Phutta Talk

ขณะที่ พุทธ อภิวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า “ความแตก! ตาสารภาพเงิน 1 ล้าน ของน้องกร ถูกใช้แล้ว เตรียมเอาเด็กจากปู่ มาดูแลเอง นายสำเริญ สัตบุตร พ่อ น.ส.สุพิณนา ซึ่งเสียชีวิตในเหตุการณ์เครนถล่มทับรถไฟ ยอมรับในรายการ Phutta Talk ครั้งแรก ได้ใช้เงินเยียวยา 1 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานต่างๆ มอบให้กับทายาท คือน้องกร ใช้หนี้สิน และจัดค่างานศพ ไปเกือบหมดแล้ว

รวมทั้งได้มีการเอาเงินไปไถ่ถอนที่ดินของตัวเองอีก 200,000 บาท โดยที่เด็กชายกร ไม่ได้รับรู้เรื่องนี้มาก่อน เพราะปัจจุบันเด็กชายกรอยู่ในการดูแลของนายจรินผู้เป็นปู่ ในจังหวัดบุรีรัมย์

สำเริญ ยอมรับในรายการ Phutta Talk ว่า เรื่องการใช้เงินอาจทำให้น้องกรหมดโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงตามความต้องการของเด็ก สำเริญ อ้างว่า นางสาวสุพินนา (ลูก) ก็มีหนี้สินเป็นจำนวนมาก เมื่อได้รับเงินเยียวยา จึงแบ่งบางส่วนนำไปจ่ายให้กับเจ้าหนี้

ในรายการ Phutta Talk สำเริญยังเตรียมการที่จะรับตัวเด็กชายกรอยู่ในการดูแลของตนเอง ซึ่งปัจจุบัน นายจริน (ปู่) เป็นคนดูแลน้องกรตั้งแต่เล็ก รายการ Phutta Talk ทราบว่าขณะนี้ เด็กชายกร ไม่ได้มีความประสงค์อยากจะไปอยู่กับนายสำเริญ และอนาคตอาจเกิดปัญหาระหว่างสองครอบครัว

ปัจจุบันเด็กชายกรอยู่ในการดูแลของปู่ หลังจากที่พ่อเสียชีวิต และได้รับเงินเยียวยาเพียงแค่ 200,000 บาท โดยที่ผ่านมา นายสำเริญ เป็นคนเบิกถอนเงินโดยมิได้แจ้งให้ครอบครัวทางฝั่งของปู่รับทราบมาก่อน

จนรายการ Phutta Talk เข้าตรวจสอบสมุดบัญชี จึงพบว่ามีการเบิกจ่ายเงิน อาจไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ เพราะเมื่อนางสาวสุพิณนาเสียชีวิต ผู้รับมรดกและผลประโยชน์ต้องตกแก่ทายาท คือ เด็กชายกร แต่นายสำเริญซึ่งอ้างสิทธิ์ความเป็นตา กลับนำเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

