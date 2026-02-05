“อิ๊งค์” โพสต์ภาพคู่ “ทักษิณ” ไม่เศร้า-สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุก
อิ๊งค์ โพสต์ภาพคู่ ทักษิณ คิดถึง แต่ไม่เศร้า สบายมาก ใกล้ 5 เดือน พ่อติดคุกที่เรือนจำคลองเปรม โดยจะครบกำหนดในวันที่ 9 ก.พ.
จากที่นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณ ซึ่งถูกคุมขังในเรือนจำมาแล้ว 4 เดือน 24 วัน โดยจะครบ 5 เดือนในวันที่ 9 ก.พ.นี้
ล่าสุด น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ลูกสาวและอดีตนายกหญิงของไทย ได้อินสตาแกรม ซึ่งเป็นภาพถ่ายคู่กับนายทักษิณ พร้อมข้อความระบุว่า “ไม่sad ไม่เศร้า สบายมาก ฮึบๆๆๆ #daddyslittlegirl #5months #missyou #morethanwords”
ทั้งนี้อ้างอิงจากการเข้าเยี่ยมนายทักษิณครั้งล่าสุด น.ส.พินทองทา หรือ เอม ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าพบนายทักษิณว่า สำหรับเรื่องสุขภาพที่คุณพ่อไม่สบายก่อนหน้านี้เล็กน้อยนั้น ตอนนี้คุณพ่อดีขึ้นแล้ว คุณพ่อได้นอนพักผ่อน ส่วนการเรียนคอร์สทำอาหารภายในเรือนจำนั้น ตนทราบว่าเป็นคอร์ส 10 วัน และไม่ใช่เพียงการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังมีการอบรมหลายๆ เรื่อง และยังมีเรียนวาดรูป ลักษณะเป็นการให้ผู้ต้องขังได้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตดี
