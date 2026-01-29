“อิ๊งค์” เล่า “ทักษิณ” เข้าเรียนทำอาหารในคุก วันนี้คุยไม่เยอะพ่อไม่สบาย
อิ๊งค์ เล่า ทักษิณ เข้าคลาสเรียนทำอาหารในคุก วันนี้คุยคุยไม่เยอะเพราะพ่อไม่ค่อยสบาย ให้กำลังใจ ดร.เชน ลุยศึกเลือกตั้งนายก 69
น.ส.แพทองธาร ชินวัตร หรือ อิ๊งค์ อดีตนายกรัฐมนตรีหญิง ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนาย ทักษิณ ชินวัตร บิดาที่เรือนจำกลางคลองเปรม ถนนงามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นการเข้าเยี่ยม เยี่ยมครั้งที่ 36
โดยภายหลังการเข้าเยี่ยม น.ส.แพทองธาร ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ตนออกมาเร็วหน่อยเนื่องจากคุณพ่อไม่ค่อยสบาย แล้วคุณพ่อก็เล่าให้ฟังด้วยว่าเมื่อเช้ามีเรียนคลาสทำอาหารด้วย แต่เท่าที่ตนดูก็พบว่าคุณพ่อไม่ค่อยสบายเท่าไร น่าจะต้องกลับไปนอนพักสักเล็กน้อย
เมื่อถามว่าใกล้โค้งเลือกตั้ง และพบว่าผลโหวตโพลของ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ค่อนข้างดีขึ้นเช่นนี้ ทางคุณพ่อคิดเห็นอย่างไรบ้าง ชื่นใจหรือไม่ ปรากฏว่า น.ส.แพทองธาร แค่หัวเราะเล็กน้อย แล้วตอบว่า ก็ดีค่ะ คุณพ่อก็ยังคงให้กำลังใจดังเดิม ยังไม่มีอะไรเพิ่มเติม
เมื่อถามต่อว่าช่วงนี้มีกระแส Gen Z For Pheuthai (เจนซีฟอร์เพื่อไทย) ทางคุณพ่อชื่นใจหรือไม่ที่คนรุ่นใหม่กล้าจะยืนหยัดในอุดมการณ์ของตัวเองนั้น น.ส.แพทองธาร ระบุว่า เรื่องนี้ตนไม่ได้สอบถามคุณพ่อเลย ก็เลยไม่แน่ใจ แต่ส่วนตัว ตนชื่นใจอย่างมาก ซึ่งตนก็ได้ไปเจอที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงรายในช่วงการช่วยหาเสียงที่ผ่านมา ก็น่ารักมาก
