ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร-เรียนวาดรูปในเรือนจำ สุขภาพดีขึ้น

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:22 น.
58

ทักษิณ เข้าคอร์สเรียนทำอาหาร เรียนวาดรูปในเรือนจำ ช่วยพัฒนาทางด้านอารมณ์ ล่าสุดสุขภาพดีขึ้น ครอบครัวปัดตอบเรื่องขอพักโทษ

นายพานทองแท้ ชินวัตร หรือ โอ๊ค บุตรชายคนโตของ นายทักษิณ ชินวัตร และ น.ส.ณัฐฐิญา ปวงคำ หรือ ติ๊ก ภรรยาของนายพานทองแท้ และ น.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือ เอม บุตรสาวคนกลางของนายทักษิณ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำคลองเปรม

น.ส.พินทองทา หรือ เอม ได้ออกมาเปิดเผยหลังเข้าพบนายทักษิณว่า สำหรับเรื่องสุขภาพที่คุณพ่อไม่สบายก่อนหน้านี้เล็กน้อยนั้น ตอนนี้คุณพ่อดีขึ้นแล้ว คุณพ่อได้นอนพักผ่อน ส่วนการเรียนคอร์สทำอาหารภายในเรือนจำนั้น ตนทราบว่าเป็นคอร์ส 10 วัน และไม่ใช่เพียงการทำอาหารเท่านั้น แต่ยังมีการอบรมหลายๆ เรื่อง และยังมีเรียนวาดรูป ลักษณะเป็นการให้ผู้ต้องขังได้มีพัฒนาการทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตดี

เมื่อถามว่าใกล้เลือกตั้งใหญ่แล้ว ทางคุณพ่อได้ฝากอะไรถึง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยในช่วงก่อนเลือกตั้งหรือไม่ ปรากฏว่า น.ส.พินทองทา ยิ้มรับคำถาม และปฏิเสธว่า ยังไม่มีค่ะ

ส่วนเรื่องที่ นายทักษิณ ใกล้จะได้รับการพิจารณาพักโทษทั่วไป ทางเรือนจำกลางคลองเปรมได้ประสานขอรับข้อมูลเอกสารจากครอบครัว หรือครอบครัวได้นำส่งเอกสารใดๆ แก่เรือนจำฯ หรือไม่นั้น ทาง น.ส.พินทองทา ได้ปฏิเสธการตอบคำถามดังกล่าว และกล่าวขอบคุณทุกกำลังใจของคนเสื้อแดงที่มารอต้อนรับแทน ก่อนจะเดินทางกลับไป

เผยแพร่: 02 ก.พ. 2569 13:22 น.
58
Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

