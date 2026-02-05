ข่าวต่างประเทศ

ศาลพิพาษาจำคุกตลอดชีวิต มือปืนซุ่มยิง “ทรัมป์” ที่สนามกอล์ฟฟลอริดา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 05 ก.พ. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 05 ก.พ. 2569 09:23 น.
59

ศาลพิพาษาจำคุกตลอดชีวิต ไรอัน รุธ มือปืนซุ่มยิง โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สนามกอล์ฟฟลอริดา เมื่อปี 67 ชี้ไม่สำนึกผิดและมีการวางแผนมาหลายเดือน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายไรอัน รุธ คนร้ายที่พยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งในตอนนี้เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่สนามกอล์ฟในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2567 ซึ่งเป็นความพยายามลอบสังหารรอบที่ 2 หลังจากที่นายทรัมป์ เคยเกือบถูกลอบยิงขณะขึ้นหาเสียงเลือกตั้ง

โดยผู้พิพากษากล่าวว่า เขาได้วางแผนและลงมือเป็นขั้นเป็นตอนตลอดหลายเดือน เพื่อจะลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนสำคัญ แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่พร้อมจะฆ่าใครก็ตามที่ขวางทาง และหลังจากนั้นก็ไม่เคยแสดงความสำนึกผิดหรือเสียใจต่อเหยื่อของตนเลย และสมควรถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต

ขณะที่ทางทนายความของนายรูธยืนกรานว่าพวกเขาจะอุทธรณ์คดีดังกล่าวต่อไป

ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายรุธ ได้เข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ ซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุมือปืนอยู่ห่างออกไป 275-455 เมตร แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตเห็นปลายกระบอกปืนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ จึงยิบสกัดระงับเหตุก่อนจะเข้าจับกุมได้ในที่สุด

นายรุธถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวหาประกอบด้วย การพยายามลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรายสำคัญ การครอบครองอาวุธปืนเพื่อใช้ในการก่ออาชญากรรมรุนแรง การทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง การครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งที่เคยต้องโทษอาญามาก่อน รวมถึงการครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบหรือทำลายหมายเลขประจำปืน

