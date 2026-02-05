ศาลพิพาษาจำคุกตลอดชีวิต มือปืนซุ่มยิง “ทรัมป์” ที่สนามกอล์ฟฟลอริดา
ศาลพิพาษาจำคุกตลอดชีวิต ไรอัน รุธ มือปืนซุ่มยิง โดนัลด์ ทรัมป์ ที่สนามกอล์ฟฟลอริดา เมื่อปี 67 ชี้ไม่สำนึกผิดและมีการวางแผนมาหลายเดือน
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ศาลในประเทศสหรัฐอเมริกาได้พิพากษาจำคุกตลอดชีวิตนายไรอัน รุธ คนร้ายที่พยายามลอบสังหารนายโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งในตอนนี้เป็นผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานาธิบดี ที่สนามกอล์ฟในรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายน 2567 ซึ่งเป็นความพยายามลอบสังหารรอบที่ 2 หลังจากที่นายทรัมป์ เคยเกือบถูกลอบยิงขณะขึ้นหาเสียงเลือกตั้ง
โดยผู้พิพากษากล่าวว่า เขาได้วางแผนและลงมือเป็นขั้นเป็นตอนตลอดหลายเดือน เพื่อจะลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีคนสำคัญ แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่พร้อมจะฆ่าใครก็ตามที่ขวางทาง และหลังจากนั้นก็ไม่เคยแสดงความสำนึกผิดหรือเสียใจต่อเหยื่อของตนเลย และสมควรถูกพิพากษาจำคุกตลอดชีวิต
ขณะที่ทางทนายความของนายรูธยืนกรานว่าพวกเขาจะอุทธรณ์คดีดังกล่าวต่อไป
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายรุธ ได้เข้าไปซ่อนในพุ่มไม้ ซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุมือปืนอยู่ห่างออกไป 275-455 เมตร แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสังเกตเห็นปลายกระบอกปืนโผล่ออกมาจากพุ่มไม้ จึงยิบสกัดระงับเหตุก่อนจะเข้าจับกุมได้ในที่สุด
นายรุธถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อกล่าวหาประกอบด้วย การพยายามลอบสังหารผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีรายสำคัญ การครอบครองอาวุธปืนเพื่อใช้ในการก่ออาชญากรรมรุนแรง การทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลาง การครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนทั้งที่เคยต้องโทษอาญามาก่อน รวมถึงการครอบครองอาวุธปืนที่มีการลบหรือทำลายหมายเลขประจำปืน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- มือลอบสังหาร “ทรัมป์” ใช้ปากกาแทงคอตัวเอง ถูกตัดสินผิดทุกข้อหา
- ด่วน! มือปืนจ่อซุ่มยิง ‘ทรัมป์’ ขณะตีกอล์ฟ พยายามลอบสังหารซ้ำสอง
- “ซาอิฟ” ลูกชาย “กัดดาฟี” อดีตผู้นำเผด็จการลิเบีย ถูกลอบสังหาร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: