กองปราบฯ รวบโจรวัย 15 บุกเดี่ยวชิงทอง 33 บาท กลางห้างดังหาดใหญ่ คาขนส่งอุบลฯ
กองปราบฯ รวบเยาวชนวัย 15 ปี ก่อเหตุชิงทอง 33 บาท ห้างดังหาดใหญ่ เผยแผนหนี ขึ้นเครื่องบินต่อรถทัวร์หวังกบดาน ก่อนถูกจับคา บขส.อุบลฯ
เมื่อวันที่ 4 ก.พ.ที่ผ่านมา ตำรวจกองปราบปราม นำโดย พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. พร้อมด้วยชุดสืบสวน นำกำลังเข้าควบคุมตัว นายเอ (นามสมมุติ) เยาวชนชายวัยเพียง 15 ปี ชาว จ.สงขลา ได้ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุบลราชธานี หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุบุกเดี่ยวใช้อาวุธค้อนทุบตู้กระจกชิงทรัพย์ร้านทอง ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงเย็นวันที่ 3 ก.พ.ที่ผ่านมา คนร้ายสวมชุดดำอำพรางใบหน้าด้วยหมวกกันน็อก ได้บุกเข้ามาในร้านทองก่อนใช้ค้อนทุบกระจกถาดโชว์ และกวาดสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมประมาณ 33 บาท จากนั้นวิ่งหนีไปขึ้นรถจักรยานยนต์ ขับหลบหนีมุ่งหน้าไปทาง อ.นาหม่อม ทิ้งหลักฐานเป็นค้อน หมวกกันน็อก และรองเท้าแตะ 1 ข้าง ไว้ในที่เกิดเหตุ
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้เร่งแกะรอยจนพบรถจักรยานยนต์ที่ใช้ก่อเหตุ ถูกนำมาจอดทิ้งไว้บริเวณอ่างเก็บน้ำอ.นาหม่อมในช่วงเช้าของวันที่ 4 ก.พ. จากการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อม ทำให้เจ้าหน้าที่ทราบตัวผู้ก่อเหตุชัดเจนว่าเป็นเยาวชนชาย จึงได้ติดตามเส้นทางการหลบหนี
เส้นทางการหลบหนีของผู้ต้องหาวัย 15 ปีรายดังกล่าว หลังจากก่อเหตุและทิ้งรถแล้ว ได้นำทองคำของกลางไปฝากไว้กับเพื่อน จากนั้นได้ขึ้นเครื่องบินจากสนามบินหาดใหญ่ บินตรงมาลงที่สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ และเมื่อถึงช่วงรุ่งสาง ได้เดินทางต่อไปยังสถานีขนส่งหมอชิต เพื่อนั่งรถโดยสารมุ่งหน้าไปยัง จ.อุบลราชธานี
ตำรวจกองกำกับการ 6 กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) จึงได้ประสานกำลังกับตำรวจ กองกำกับการ 3 บก.ป. วางแผนดักสกัดและสามารถเข้าควบคุมตัวเยาวชนรายนี้ได้ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอุบลราชธานี ก่อนจะนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
