“ชูฮวา (G)I-DLE” โผล่เที่ยวเชียงใหม่ สวมชุดไทย เช็กอินประตูท่าแพ สวยเป๊ะจนแฟนคลับละลาย
ทำเอาแฟนคลับฮือฮา เมื่อ “ซูฮวา” หนึ่งในสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดัง (G)I-DLE เดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ใส่ชุดไทยถ่ายรูปเช็คอิน สวยแบบตะโกน
กลายเป็นไวรัลในหมู่แฟนคลับ K-Pop เมื่อ ชูฮวา สมาชิกสุดฮอตจากวง (G)I-DLE เดินทางมาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พร้อมแชร์ภาพผ่านอินสตาแกรมที่มีผู้ติดตามกว่า 5.9 ล้านคน เผยให้เห็นทริปสุดชิลที่เข้าถึงซิกเนเจอร์ของไทยแบบจัดเต็ม
ในการมาเยือนภาคเหนือครั้งนี้ ชูฮวาได้ตะลุยท่องเที่ยวไปตามสถานที่ยอดนิยมและแลนด์มาร์กสำคัญหลายแห่ง ทั้ง ประตูท่าแพ โบราณสถานสำคัญในตัวเมืองเชียงใหม่
และไฮไลท์สำคัญที่แฟนๆ ต่างแชร์กันอย่างมาก คือภาพที่เธอสวมชุดไทยสีหวาน ส่งให้รูปลักษณ์ที่โดดเด่นของเธอยิ่งดูเปล่งประกายและเข้ากับบรรยากาศเมืองเก่าเป็นอย่างดี
ความสวยของชูฮวาในทริปนี้ไม่ได้มีเพียงแค่แฟนคลับที่ตื่นเต้น เพราะแม้แต่ มินนี่ – ณิชา ยนตรรักษ์ สมาชิกชาวไทยในวงเดียวกัน ยังต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมเพื่อนสาวในโพสต์ดังกล่าวว่า “โอ้โห เธอสวยมากเลย”
การมาไทยของชูฮวาในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความผูกพันของสมาชิกในวงที่มีต่อประเทศไทย และช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเชียงใหม่ในสายตาแฟนคลับทั่วโลกได้เป็นอย่างดี
