อินฟลูฯดัง แจงดราม่า ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันไม่โกหก ลั่นจ่อฟ้องคนหมิ่น

เผยแพร่: 04 ก.พ. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 04 ก.พ. 2569 10:47 น.
อินฟลูฯดัง แจงปม ลูกน้องขโมยไอโฟน-ทองคำ ยันทั้งหมดเป็นความจริง จ่อฟ้องคนหมิ่น

อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง แจงปม ลูกน้องขโมยไอโฟน 12 เครื่อง และทองคำ ยืนยันทั้งหมดเป็นความจริง พร้อมหลักฐาน พร้อมขู่ฟ้องคนหมิ่นประมาท

เพจเฟซบุ๊ก อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ โพสต์ข้อความระบุว่า “อินฟลูดังเครียด หลังจัดกิจกรรมใครเอฟ ลุ้นไอโฟนมาตลอดหลายปีจนมีลูกค้ากว่าแสนคนร่วมลุ้น แต่ล่าสุดอัดคลิปแจ้ง โดนทีมงานขโมยไอโฟนไป12เครื่อง ทำให้ตอนนี้ไม่มีแจกลูกค้า ต้องรออีกหลายวัน

แต่ชาวเน็ตเริ่มเอะใจ บอกเป็นเสียงเดียวกัน เสียงในหัวดังมาก พร้อมจับโป๊ะ บางคนบอกใบที่โชว์เป็นใบแจ้งเอกสารหาย ‎ยังไงต้องรออินฟลูดังออกมาชี้แจงอีกครั้งถึงเรื่องนี่เกิดขึ้น…

ล่าสุดทางเจ้าของแบรนด์ออกมาชี้แจง ยืนยันความบริสุทธิ์ใจและยืนยันว่าทั้งหมดเป็นความจริง โดยโดนลูกน้องที่เป็นแอดมินขโมยไอโฟนและทองของผมที่เอาไว้แจกลูกค้าไปชาย ส่วนที่ลงคลิปไปเพราะต้องการแจ้งให้คนที่ได้ไอโฟนทราบ”

เพจดังโพสต์ข้อความ อินฟลูเอนเซอร์ดังถือใบแจ้งความชี้แจงกรณีไอโฟนหาย
FB/ อีซ้อขยี้ข่าว :อีซ้อ

“ผมโดนขโมย iPhone 12 เครื่องนะครับทุกคน นี่คือใบแจ้งความของผมนะครับ ซึ่งผมจะโกหกทำไมว่าผมโดนขโมย iPhone 12 เครื่อง ไม่งั้นผมก็คงเข้าคุกแล้วโดนตำรวจจับแล้ว เมื่อวานผมไปแจ้งความมา 2 เรื่อง ผมก็ไม่รู้ว่าใบที่ผมถือในนั้นคือใบไหน เพราะว่าผมไม่เคยแจ้งความเรื่องโดนขโมยมาก่อน

แต่ผมไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาอธิบายนะครับ เพราะว่ามันเป็นความเป็นจริงนะครับ ผมมีทั้งกล้องวงจรปิดและตัวคนที่ได้ iPhone ไป 12 เครื่องเค้าก็ยอมรับผิดแล้ว ผมมีวีดีโอที่เขายอมรับผิดเรียบร้อย กำลังดำเนินคดีเป็นจริงเป็นจังนะครับ

ผมไม่จำเป็นที่จะต้องมาแจก iPhone นะครับจริงๆ คือเราแจกเพราะเป็นการตลาดเพื่อให้คนเข้ามาดูไลฟ์ของเรา แบรนด์เราขายของเราอยู่แล้วมา 4 ปี ก่อนที่จะมาแจก iPhone ปีนี้ปีแรก ผมไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแจก iPhone ปลอม หรือมานั่งเบี้ยวลูกค้าในการแจกแค่ 12 เครื่องนะครับ

ผมแจกเพื่อให้คนมาดูไลฟ์และซื้อของผมมากขึ้น ผมขายก่อนหน้านี้มา 4 ปี 2 ล้านกว่าชิ้นนะครับ ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมาแจก iPhone ปลอมนะครับ ผมไม่อยากทำแบบนี้เลยนะครับ แต่ว่าผมคงต้องฟ้องคนที่หมิ่นประมาทผมนะครับ เพราะว่ามันทำให้ทั้งชื่อชื่อเสียงแบรนด์ผม บริษัทผม ทีมผม และตัวผมเสียหายทั้งภาพลักษณ์และชื่อเสียงนะครับ”

อินฟลูเอนเซอร์ดังชี้แจงกรณีไอโฟนหาย

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

