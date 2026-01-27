“ทรัมป์” กลับลำ ขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% ซัด สส.โสมขาว ทำงานช้า
โดนัลด์ ทรัมป์ กลับลำ ประกาศขึ้นภาษีเกาหลีใต้ 25% หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทั้งสองฝ่ายเจรจาลดเหลือ 15% เดือด สส.โสมขาว ทำงานช้าในการรับรองดีลการค้า
เมื่อวันที่ 27 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเกาหลีร้อยละ 25 กลับลำหลังจากที่ทั้งสองได้มีการตกลงลดภาษีเหลือร้อยละ 15 ไปก่อนหน้านี้ โดยให้เหตุผลว่า ทางการเกาหลีใต้ “ไม่ปฏิบัติตาม” ข้อตกลงทางการค้า
โดยอ้างอิงจากผู้นำสหรัฐฯระบุว่า สินค้าที่จะถูกขึ้นภาษีนั้นประกอบไปด้วย รถยนต์ ไม้แปรรูป ยา และ ภาษีศุลกากรแบบแลกเปลี่ยนอื่นๆ ทั้งหมด
พร้อมชี้ว่า สส.เกาหลีใต้ ทำงานช้าในการผ่านร่างข้อตกลงการค้า ขณะที่ทางการสหรัฐฯ ทำงานอย่างรวดเร็วเพื่อให้กำแพงภาษีตรงกับการเจรจาที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไว้
ด้านทางการเกาหลีใต้ระบุว่า พวกเขาไม่ทราบและไม่ได้รับการแจ้งเตือนใดๆเกี่ยวกับการขึ้นภาษีครั้งนี้มาก่อน และระบุว่าพวกเขาอยากจะคุยกับทางการสหรัฐฯ เพื่อให้ข้อตกลงที่ชัดเจนที่สุดเป็นการเร่งด่วน
โดยขณะนี้รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ปฏิบัติภารกิจในประเทศแคนาดา และมีกำหนดจะเดินทางไปยังกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังเสร็จภารกิจ เพื่อเจรจาถึงประเด็นนี้ต่อไป
