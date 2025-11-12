ชายวัย 62 เครียดก่อเหตุฆ่ายกครัว ก่อนผูกคอตายในบ้าน ตาย 5 ศพ
สลด ชายวัย 62 เครียดก่อเหตุฆ่ายกครัว ก่อนผูกคอตายในบ้าน ตาย 5 ศพ โดยในกลุ่มผู้เสียชีวิตมีหลานอายุ 1 ขวบรวมอยู่ด้วย
ร.ต.ท.หญิง ขนิษฐ สัตบุษ รอง สว.สอบสวน สภ.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพักแห่งหนึ่ง ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อช่วงเวลาประมาณ 17.00 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน จึงประสานเจ้าหน้าที่และกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ ภายในบ้านพบผู้เสียชีวิต 5 ศพ โดยผู้เสียชีวิตศพแรกพบเป็นชาย 1 คน ภายในห้องน้ำ ทราบชื่อคือนายสมจินต์ อายุ 62 ปี ผูกคอตัวเองเสียชีวิต ที่บริเวณฝามือทั้งสองข้างพบคราบเลือดจำนวนมาก ถัดมาที่บริเวณกลางบ้านภายในมุ้งพบนางทัศวรรณ อายุ 60 ปี ภรรยา อยู่ในสภาพนอนคว่ำหน้าเสียชีวิต ถัดมาพบนางน้ำ อายุ 82 ปี แม่ยาย ส่วนภายในห้องนอนพบ น.ส.สุกุลยา อายุ 21 ปี ลูก และเด็กหญิง อายุ 1 ปี เป็นหลาน ทั้งหมดเสียชีวิต มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 วัน
จากการสอบถามเพื่อนบ้าน อายุ 78 ปี กล่าวว่า ครอบครัวผู้เสียชีวิตมีอาชีพขายขนมจีน ปกติจะเห็นเดินไปมาหรือพูดคุยกันเป็นประจำ แต่ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาไม่เห็นออกมาขายของ จึงเดินมาเรียกหน้าบ้านแต่ไม่มีเสียงตอบ ก่อนจะได้กลิ่นเหม็นโชยออกมาจากภายในบ้าน จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้าตรวจสอบ
ด้าน ผกก.สภ.หนองขาม กล่าวว่า จากการสืบสวนคาดว่าผู้ตายที่ผูกคอตาย น่าจะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุ เนื่องจากมือทั้งสองข้างพบคราบเลือด รวมถึงร่องรอยการก่อเหตุ เป็นลักษณะของการใช้ครกหินทุบไปที่ศีรษะของแต่ละคน ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่พบว่า ผู้ก่อเหตุมีอาการป่วยทางจิต แต่ไม่มีใครพาไปหาหมอ รวมถึงปัญหาหนี้สินภายในครอบครัว อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อสรุปคดีต่อไป
