ญี่ปุ่นตายพุ่ง 30 ศพ หิมะถล่มหนัก สลด พบยายวัย 91 ดับคาบ้าน สั่งระดมพลช่วยด่วน

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:02 น.
ญี่ปุ่นเผชิญพายุหิมะถล่มหนัก สังเวยแล้ว 30 ศพ

ญี่ปุ่นวิกฤต! พายุหิมะถล่มหนักสังเวยแล้ว 30 ศพ สลดคุณยายวัย 91 ถูกหิมะบนหลังคาทับดับคาบ้าน นายกฯ สั่งกองทัพลงพื้นที่ ช่วยเหลือด่วน หลังจมกองหิมะสูง 4.5 เมตร หวั่นทับบ้านเรือน

ฤดูหนาวที่ควรจะสวยงามกลับกลายเป็นโศกนาฏกรรม ล่าสุดประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับภัยพิบัติจากหิมะตกหนักครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี โดยเฉพาะแถบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นที่มวลอากาศเย็นยะเยือกพัดถล่มจนยอดผู้เสียชีวิตพุ่งสูง ท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายจนเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเริ่มรับมือไม่ไหว

สำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่น เปิดเผยตัวเลขที่น่าสลดใจ นับตั้งแต่วันที่ 20 มกราคมจนถึงวันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์หิมะตกหนักสะสมแล้วถึง 30 ราย สาเหตุหลักมาจากอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการกำจัดหิมะและการถูกหิมะถล่มทับ

หนึ่งในกรณีสุดสะเทือนใจเกิดขึ้นที่เมืองอาจิกาซาวะ จังหวัดอาโอโมริ พบร่างของ นางคินะ จิน (Kina Jin) หญิงชราวัย 91 ปี ถูกพบนอนเสียชีวิตอยู่ใต้กองหิมะมหึมาที่มีความสูงกว่า 3 เมตร บริเวณหน้าบ้านขอตนเอง เจ้าหน้าที่พบพลั่วอะลูมิเนียมตกอยู่ข้างกาย สันนิษฐานว่าขณะที่เธอกำลังกวาดหิมะจำนวนมหาศาลที่สะสมบนหลังคาบ้านได้ร่วงหล่นลงมาทับร่างของเธอจนขาดอากาศหายใจ

ตำรวจท้องถิ่นเตือนว่า “เมื่ออากาศเริ่มอุ่นขึ้น หิมะที่เกาะตัวหนาบนหลังคาจะละลายและร่วงหล่นลงมา บริเวณใต้ชายคาจึงเป็นพื้นที่อันตรายถึงชีวิต”

ขณะที่จังหวัดอาโอโมริกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยรุนแรงที่สุด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด นายโซอิจิโร มิยาชิตะ รายงานสถานการณ์วิกฤต ในพื้นที่ห่างไกลมีหิมะทับถมสูงถึง 4.5 เมตร ส่วนในตัวเมืองอาโอโมริมีกำแพงหิมะสูงถึง 1.8 เมตร ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและชาวบ้านไม่สามารถรับมือกับการกำจัดหิมะได้ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากหิมะถล่มทับบ้านเรือน

เช้าวันนี้ (3 ก.พ. 69) ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเป็นการด่วน กำชับให้รัฐมนตรีทุกคนทำทุกวิถีทางเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตและอุบัติเหตุเพิ่มเติม

พร้อมกันนี้ รัฐบาลกลางได้อนุมัติให้กำลังป้องกันตนเองลงพื้นที่จังหวัดอาโอโมริตามคำร้องขอของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยเน้นเป้าหมายหลักไปที่ผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ลำพัง ซึ่งไม่สามารถดูแลตัวเองได้ท่ามกลางกองหิมะที่สูงท่วมหัว

ข้อมูลจาก : channelnewsasia

เผยแพร่: 03 ก.พ. 2569 16:02 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

